Депутат Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России

В России необходимо запретить турецкие сериалы, так как они формируют в сознании женщин неправильное представление о жизни с мужчинами в Турции, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в эфире «Говорит Москва».

Он назвал сериальные истории любви «неправдивыми сказками», на которые ведутся россиянки, а потом страдают и не могут уйти от тирана или забрать у такого мужа детей.