Депутат Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России
В России необходимо запретить турецкие сериалы, так как они формируют в сознании женщин неправильное представление о жизни с мужчинами в Турции, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в эфире «Говорит Москва».
Он назвал сериальные истории любви «неправдивыми сказками», на которые ведутся россиянки, а потом страдают и не могут уйти от тирана или забрать у такого мужа детей.
До этого известная телеведущая Юлия Барановская предложила создать федеральный канал «Семья». Барановская считает, что молодежи нужно грамотно и доступно рассказывать не только о важности построения семьи и материнстве, но и сообщать про меры поддержки государства, различные конкурсы.
Российскому телевидению необходимо «переключиться» с программ и шоу о маргиналах на истории счастливых многодетных семей, которые будут транслировать традиционные ценности, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru