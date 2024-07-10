Депутат Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России

В России необходимо запретить турецкие сериалы, так как они формируют в сознании женщин неправильное представление о жизни с мужчинами в Турции, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в эфире «Говорит Москва».

Он назвал сериальные истории любви «неправдивыми сказками», на которые ведутся россиянки, а потом страдают и не могут уйти от тирана или забрать у такого мужа детей.

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До этого известная телеведущая Юлия Барановская предложила создать федеральный канал «Семья». Барановская считает, что молодежи нужно грамотно и доступно рассказывать не только о важности построения семьи и материнстве, но и сообщать про меры поддержки государства, различные конкурсы.

Российскому телевидению необходимо «переключиться» с программ и шоу о маргиналах на истории счастливых многодетных семей, которые будут транслировать традиционные ценности, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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