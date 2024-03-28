«Пляски вместо юмора»: Турецкая версия «Холопа» не сможет затмить оригинал
Давид Шнейдеров заявил НСН, что турецкий ремейк комедии не понравится россиянам, несмотря на популярного актера в главной роли.
Турецкий ремейк комедии «Холоп» не впечатлит россиян, несмотря на известного актера в главной роли, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН. По его словам, новый вариант прочтения может превратиться в «индийское кино» с песнями и плясками.
В Турции снимут ремейк «Холопа» с Керемом Бюрсином («Постучись в мою дверь») в главной роли. История расскажет об избалованном наследнике Мете, который окажется в османском городе XVI века и встретится с пиратами, сообщила пресс-служба компании «Централ Партнершип».
«Турецкие сериалы очень известны за пределами страны, но именно сериалы. Вопрос в том, не скатится ли турецкая версия полнометражного кино в некую индийскую версию полнометражного кино с песнями, плясками, невероятно красивыми мужчинами и томными женщинами… Сумеют ли сохранить острую характерность персонажей? И главный вопрос, как они смогут приспособить юмор комедии «Холоп» под турецкие реалии. Актер очень популярный, поэтому дальше все будет зависеть от таланта режиссера», - подчеркнул он.
Шнейдеров также уверен, что турецкая версия в любом случае не затмит оригинал для российских зрителей.
«Это общепринятая мировая практика продажи успешных проектов. Сомневаюсь, что эту версию будут смотреть наши граждане, если ремейк придет в Россию. Мы любим наших актеров и вряд ли захотим смотреть турецкий вариант именно в кино. Например, во Франции фильм «Оскар» был блистательным, американцы сняли ремейк со Сильвестром Сталлоне, но во Франции фильм, мягко говоря, восприняли с негодованием. Не исключаю, что как раз турецкая версия в России популярностью не будет пользоваться», - заключил собеседник НСН.
«Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на кинокомпанию «Централ Партнершип» 6 марта сообщил, что в 2025 году в российских кинотеатрах представят фильм «Холоп 3». Продолжение комедии «Холоп» выйдет в российским прокат в начале 2025 года, подтвердил «Радиоточке НСН» один из продюсеров второго фильма кинофраншизы Виталий Шляппо.
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