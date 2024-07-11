От «Хейта» до Шипенко: Кинодебют Дзюбы покажут в тысяче городов России

В рамках «Фестиваля уличного кино», открытие которого состоится 16 июля в Москве, зрители увидят кинодебют одного из самых ярких и скандальных футболистов России Артема Дзюбы.

Как сообщили НСН организаторы фестиваля, в его основную программу войдет короткометражка «Хейт» Сергея Филатова, в которой сыграл Дзюба.

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С июля по сентябрь, на улицах, площадях и набережных более чем тысячи городов России зрители познакомятся с лучшими короткометражками и смогут оценить их. Кроме того, фильмы оценит жюри, куда, в частности, вошли режиссеры Клим Шипенко (известен по фильмам «Вызов» и «Холоп»), Олег Трофим («Лёд» и «Майор Гром») и Алексей Нужный («Бременские музыканты»).

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) ранее говорил «Радиоточке НСН», что в фильме «Майор Гром: Игра» было слишком много персонажей и сюжетных развязок, посоветовав авторам экранизации комиксов снимать сериалы, а не полнометражное кино.


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Фото: instagram.com/artem.dzyuba
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