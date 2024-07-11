От «Хейта» до Шипенко: Кинодебют Дзюбы покажут в тысяче городов России

В рамках «Фестиваля уличного кино», открытие которого состоится 16 июля в Москве, зрители увидят кинодебют одного из самых ярких и скандальных футболистов России Артема Дзюбы.

Как сообщили НСН организаторы фестиваля, в его основную программу войдет короткометражка «Хейт» Сергея Филатова, в которой сыграл Дзюба.