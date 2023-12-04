«Сокуров и пацаны!»: В России поднялась буря из-за «запретного кино»

КАРЬЕРА СОКУРОВА: КРЕСТ ИЛИ НЕ КРЕСТ?

История с «запретом» Сокурова в России началась еще в середине октября. Его фильм «Сказка», показанный ранее на фестивалях в Швейцарии, Италии, Франции и других странах, должны были презентовать в московском кинотеатре «Октябрь», однако этого не произошло. А вскоре стало известно, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения картине, рассказывающей о «потустороннем общении» Сталина, Черчилля, Гитлера, Муссолини и Наполеона.

«Я полагаю, что на моей творческой кинематографической жизни поставлен крест. Государство уже второй раз проявляет ко мне насилие. Это несправедливо и незаконно», - сказал Сокуров 13 октября НСН. При этом он не говорил, что это «завершении карьеры».

Однако 3 декабря «поставить крест» на Сокурове решило издание РБК, выпустившее материал под заголовком «Сокуров сообщил о завершении карьеры после запрета "Сказки"». Интересно, что в самом тексте интервью об этом прямо не говорилось.

«Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?» — сказал Александр Николаевич в интервью уважаемому изданию.

После этого СМИ подхватили и начали тиражировать новость о «завершении карьеры» Сокурова, пока через четыре часа после публикации РБК ее не опроверг ТАСС.

«Это [слова о завершении карьеры], конечно, вырвано из контекста. Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия», - процитировало Сокурова госагентство.

По случайному совпадению, утром все того же 3 декабря о Сокурове напомнила Ксения Собчак, опубликовавшая в Telegram-канале «Кровавая барыня» кадры с закрытого показа «Сказки» в Москве 19 ноября.

Журналистка пояснила, что показ организовало ее издание «Осторожно медиа», назвала фильм «особенных» и сообщила, что выложила «Сказку» на YouTube. На момент выхода материала, видео «запрещённого фильма Сокурова» на канале «Осторожно: Собчак» набрало уже более полумиллиона просмотров.