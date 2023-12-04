«Сокуров и пацаны!»: В России поднялась буря из-за «запретного кино»
Александр Сокуров интригует СМИ неоднозначными заявлениями, агрессивные подростки поясняют за «Слово пацана», а Собчак с Мизулиной меряются «экспертными мнениями».
Режиссер Александр Сокуров и сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» оказались в выходные в эпицентре внимания общественности.
При этом поводы для обсуждения касались отнюдь не творчества. Сокурову пришлось опровергать утверждения СМИ, что он решил «завершить карьеру», а сериал, о котором сейчас говорят «из каждого утюга» поспешили связать с убийством подростка в Иркутске. Здесь с опровержением выступило уже МВД.
При этом и в первом, и во втором случаях в контексте Сокурова и «Пацанов» звучало имя журналистки Ксении Собчак.
КАРЬЕРА СОКУРОВА: КРЕСТ ИЛИ НЕ КРЕСТ?
История с «запретом» Сокурова в России началась еще в середине октября. Его фильм «Сказка», показанный ранее на фестивалях в Швейцарии, Италии, Франции и других странах, должны были презентовать в московском кинотеатре «Октябрь», однако этого не произошло. А вскоре стало известно, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения картине, рассказывающей о «потустороннем общении» Сталина, Черчилля, Гитлера, Муссолини и Наполеона.
«Я полагаю, что на моей творческой кинематографической жизни поставлен крест. Государство уже второй раз проявляет ко мне насилие. Это несправедливо и незаконно», - сказал Сокуров 13 октября НСН. При этом он не говорил, что это «завершении карьеры».
Однако 3 декабря «поставить крест» на Сокурове решило издание РБК, выпустившее материал под заголовком «Сокуров сообщил о завершении карьеры после запрета "Сказки"». Интересно, что в самом тексте интервью об этом прямо не говорилось.
«Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?» — сказал Александр Николаевич в интервью уважаемому изданию.
После этого СМИ подхватили и начали тиражировать новость о «завершении карьеры» Сокурова, пока через четыре часа после публикации РБК ее не опроверг ТАСС.
«Это [слова о завершении карьеры], конечно, вырвано из контекста. Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия», - процитировало Сокурова госагентство.
По случайному совпадению, утром все того же 3 декабря о Сокурове напомнила Ксения Собчак, опубликовавшая в Telegram-канале «Кровавая барыня» кадры с закрытого показа «Сказки» в Москве 19 ноября.
Журналистка пояснила, что показ организовало ее издание «Осторожно медиа», назвала фильм «особенных» и сообщила, что выложила «Сказку» на YouTube. На момент выхода материала, видео «запрещённого фильма Сокурова» на канале «Осторожно: Собчак» набрало уже более полумиллиона просмотров.
КРОВЬ И ПИАР: «ПОЯСНИЛИ ЗА СЕРИАЛ»
Сериал Жоры Крыжовникова «Слова пацана. Кровь на асфальте» появился в онлайн-кинотеатрах в начале ноября, после чего обрел скандальную славу и популярность. Ряд политиков возмутились из-за «героизации» подростковых банд, сбивающихся в «уличные стали», а их оппоненты не увидели ничего плохого в картинке из 1980-х. Например, сыгравший в сериале актер Сергей Бурунов восхитился им, признавшись, что увидел там «точность, правду и глубину».
Все изменилось после того, как с сериалом начали связывать рост подростковой преступности. 3 декабря пришли трагические новости из Иркутска, где на автобусной остановке ударом ножом в шею убили 15-летнего школьника. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поспешила связать убийство с сериалом.
«Трагедия в Иркутске. Подростки, впечатлившись героями из сериала "Слово пацана», убили 15-летнего парня за то, что он был из другого района. Они подошли к школьнику на остановке с фразой: "Ты из какого района, чушпан?" Начался конфликт, один из нападавших ударил подростка ножом в шею, после чего толпа разбежалась. Даже не вызвали скорую. Парень умер на месте. Сообщают, что убийцу уже задержали, им оказался 16-летний околофутбольщик», - написала Мизулина в Telegram.
При этом в МВД Иркутской области заверили, что «Слово пацана» здесь не при чем, поскольку задержанный по подозрению в убийстве «пояснил, что этот сериал не смотрел».
Похожие истории ранее произошли в Татарстане и Дагестане.
3 декабря утром Мизулина сообщила об облетевшем интернет видео, на котором «девушки-подростки жестоко избивают сверстниц в Дагестане».
«Оказалось, что одна из нападавших девушек - каратистка. Как пишут местные жители, вместе с подругой она собирает толпы подростков и избивает других детей. (...) При этом девушки хвастаются своими "подвигами" в соцсетях с отсылкой на сериал "Слово пацана". Дети напуганы, поэтому обратились ко мне», - написала защитница интернета.
При этом в МВД Дагестана заявили, что задержанным девушкам «о сериале ничего не известно, его они никогда не видели, а свои действия объясняют личной неприязнью».
Издание «Татарстан-24» ранее сообщило, что в Сармановском районе республики школьники якобы решили подражать героям сериала «Слово Пацана» и уже «делят районы» в интернете. После этого возмутился уже глава Татарстана Рустам Минниханов, призвавший «отреагировать на такие фильмы».
И только Ксения Собчак сохраняет олимпийское спокойствие, назвав истерию вокруг «Пацанов» обычным пиаром.
«Уже вторую неделю интернет шумит про то, что надо запретить сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Я сериал смотрю сама, поэтому выскажусь экспертно. (…) Уже очевидно, что никакой романтизации подростковых банд речи там не идёт, конечно. Больше того, всё там наоборот. Я думаю, что вся эта шумиха — грамотный и управляемый пиар продюсеров. Некоторые коллеги в офисе на него клюнули, кстати», - написала Ксения Александровна 1 декабря, не забыв экспертно и безвозмездно назвать эту картину «самым крутом сериалом года».
Под шумок создатели сериала намекают на его продолжение, а все кому не лень пытаются зацепиться за «хайповую тему». Например, во время написания этого материала в НСН пришел релиз о том, что некий «бывший депутат» собирается выпустить «настольную игру и семечки для реальных пацанов».
На этом фоне обиднее всего создателям комедии «Теща», которая осталась в тени скандалов, хоть и стала лидером российского проката в эти выходные, подвинув, наконец, с первого места фильм-миллиардер «По щучьему велению».
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