«Сказочная премьера»: Сокуров упрекнул киноотрасль в отсутствии смыслов и цензуре
Кинорежиссер Александр Сокуров рассказал НСН о проблемах запретов в отечественном кино, своей карьере и цензуре в индустрии.
В столице 19 ноября состоялся закрытый показ лишенного в России прокатного удостоверения фильма режиссера Александра Сокурова. Организатором мероприятия стал медиа-холдинг Ксении Собчак. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» 3 декабря, в воскресенье.
Запись показа фильма «Сказка» и дискуссии выложена на You-Tube-канале «Осторожно: Собчак» в воскресенье. Спустя час его посмотрели почти 29 тысяч человек.
Минкульт РФ запретил показ фильма Сокурова «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт. Сокуров тогда назвал это «очередным этапом цензуры» и заявил, что власти России поставили крест на его кинематографической жизни, заявил режиссер Александр Сокуров в беседе с НСН.
«Я полагаю, что на моей творческой кинематографической жизни поставлен крест. Государство уже второй раз проявляет ко мне насилие. Это несправедливо и незаконно», - сказал собеседник НСН.
Советник президента РФ, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой считает, что запрет прокатного удостоверения и его отзыв у фильмов «Сказка» Александра Сокурова и «Айта» Степана Бурнашева – чрезмерные меры.«Надо внимательно смотреть кино. Здесь, как говорил Козьма Прутков, кто-то "перебдел"», - заявил ТАСС советник президента.
Сокурова он назвал большим художником, одним из крупнейших кинорежиссеров XX–XXI веков, национальным достоянием. В картине «Сказка» советник не усмотрел «никакой угрозы или опасности общественному сознанию».
«Наверное, то, что там соседствуют в кадре Сталин, Гитлер, Муссолини, кому-то могло показаться кощунственным по отношению к этим деятелям истории, но, мне кажется, надо доверять своему народу. Он разберется», - сказал Толстой.
В ситуации «Сказки» также оказался якутский фильм «Айта». Роскомнадзор направил владельцам российских аудиовизуальных сервисов требование удалить самый кассовый якутский фильм — остросюжетную драму «Айта», в котором усмотрели пропаганду национализма. Ведомство выявило в содержании картины «деструктивную информацию», которая противоречит «принципам единства народов РФ».
Требование Роскомнадзора к видеосервисам удалить якутский фильм «Айта» является большой ошибкой, заявил Александр Сокуров в интервью НСН. По его словам, госведомства должны не запрещать фильмы, а формировать трезвое общественное отношение к культуре.
«Устройте дискуссии, обсудите фильм... Государственные ведомства должны не запрещать, а каким-то образом формировать трезвое общественное отношение к культуре. Каждый запрещенный фильм – это предмет для серьезного общественного обсуждения. Кроме того, нельзя подставлять так Минкультуры, делать им такие замечания. В министерстве в этом смысле профессиональных людей несопоставимо больше, чем в других ведомствах. Возможно, это сделано с разрешения администрации президента, но тогда мне совсем непонятно политическое поведение государства в области культуры», – указал собеседник НСН.
Российское кино сегодня находится в беспрецедентно тяжелом положении, отрасль страдает из-за дефицита смыслов в картинах на фоне запретов, считает Сокуров.
«Дефицит в содержательной стороне. О многом мы сегодня говорить не можем, а говорить о многом надо. У нас отсутствует разнообразное жанровое кино, у нас отсутствуют серьезные возможности в документальном кино, я говорю о молодых режиссерах. У нас нет возможности сегодня производить то количество дебютов, которое нужно, мало дебютного кино... В советский период такого тяжелого положения не было, виной тому являются реальные запреты, цензура», - заявил он НСН.
Ранее режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что поддержка Минкультом российских фильмов связывает руки их режиссерам, она равна цензуре. Он отметил, что подобная «цензура» мешает развитию кино и не пропускает в сферу людей с разными художественными и эстетическими взглядами.
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