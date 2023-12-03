«Сказочная премьера»: Сокуров упрекнул киноотрасль в отсутствии смыслов и цензуре

Запись показа фильма «Сказка» и дискуссии выложена на You-Tube-канале «Осторожно: Собчак» в воскресенье. Спустя час его посмотрели почти 29 тысяч человек.



Минкульт РФ запретил показ фильма Сокурова «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт. Сокуров тогда назвал это «очередным этапом цензуры» и заявил, что власти России поставили крест на его кинематографической жизни, заявил режиссер Александр Сокуров в беседе с НСН.



«Я полагаю, что на моей творческой кинематографической жизни поставлен крест. Государство уже второй раз проявляет ко мне насилие. Это несправедливо и незаконно», - сказал собеседник НСН.