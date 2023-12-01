От «Зимнего» до «Зимнего»: Режиссер «Айты» о годе после московского триумфа

Режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев в интервью НСН рассказал, что деятели культуры, хвалившие эту картину на фестивале «Зимний-2022», не изменили к нему отношение из-за отзыва прокатного удостоверения.

1 декабря в Москве стартует второй Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний». В прошлом году «Айта» получила там приз за лучшую режиссуру. Председателем жюри был Алексей Герман – младший, а на церемонии закрытия выступала министр культуры РФ Ольга Любимова.