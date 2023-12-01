От «Зимнего» до «Зимнего»: Режиссер «Айты» о годе после московского триумфа

Степан Бурнашев сказал в эфире НСН, что история с «Айтой» не изменила отношение к нему министра Любимовой и режиссера Германа, а фестиваль «Зимний» дал ему хороший импульс.

Режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев в интервью НСН рассказал, что деятели культуры, хвалившие эту картину на фестивале «Зимний-2022», не изменили к нему отношение из-за отзыва прокатного удостоверения.

1 декабря в Москве стартует второй Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний». В прошлом году «Айта» получила там приз за лучшую режиссуру. Председателем жюри был Алексей Герман – младший, а на церемонии закрытия выступала министр культуры РФ Ольга Любимова.

В конкурсную программу фестиваля «Зимний» в Москве вошли 8 российских кинопремьер
«Многие поддержали фильм. И я наслышан по мнениями перечисленных людей (Герман и Любимова – прим. НСН). Ничего отрицательного не слышал. И мне до сих пор пишут зрители со всей страны со словами поддержки. Определенно, фестиваль имел некий отклик после. Вообще, каждый значимый фестиваль и значимые призы дают хороший импульс. И фестиваль "Зимний" не исключение», - сказал Бурнашев.

Он также рассказал о творческих планах.

«Сейчас у меня три готовых сценария. Один из них я хочу снимать в Москве. Как будет возможность в реализации, то начну. Уже веду переговоры с замечательными актерами, которым сценарий нравится. Помимо готовых сценариев, у меня очень много идей. Надеюсь, что шаг за шагом, буду воплощать эти идеи в реальность и снимать хорошее кино», - заключил собеседник НСН.
Минкультуры объяснило отзыв прокатного удостоверения у «Айты»

В конце сентября 2023 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта». Любимова мотивировала это решение негативной реакцией зрителей в соцсетях, а Роскомнадзор усмотрев в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

Степан Бурнашев ранее говорил НСН, что отзыв у «Айты» прокатного удостоверения является «недоразумением», а режиссер Александр Сокуров назвал это «большой ошибкой». Однако, вскоре Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения и фильму Сокурова «Сказка», который до этого показывали в Швейцарии, Италии и Франции а 15 октября должны были представить в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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