«Канны испугались!»: Сокуров о российской премьере «Сказки»
В России все еще решается судьба фильма, который с успехом прошел в Швейцарии, Италии, Франции и даже в Иране, сказал в эфире НСН Александр Сокуров.
Кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН рассказал, что перед российской премьерой его фильм «Сказка» показали во многих странах, но испугались в Каннах.
Работа над фильмом «Сказка» была завершена весной 2022 года, его мировая премьера состоялась в августе прошлого года в Швейцарии. При этом в России картину впервые покажут 15 октября в рамках кинофестиваля «КАРО.Арт #2» в Москве.
«В Каннах "Сказку" испугались показывать. Потом мы показали ее в нейтральной стране, в Швейцарии, на фестивале в Локарно, она там прошла прекрасно. Он также выходил в прокат в Италии, Франции, Испании, Сербии, в ряде других стран, даже в Иране, готовится выход в Латинской Америке. Фильм прошел в мире очень активно, кроме России, где еще решается его судьба», - сказал Сокуров.
Он объяснил, почему «Сказку» не показали на Каннском фестивале
«Она слишком серьезная и имеет серьезное отношение, в том числе к Франции и ко всей европейской жизни. Поэтому они долго думали, отправляли ее на экспертизу в какие-то спецслужбы, насколько я знаю. Они рассматривали возможность показать "Сказку", она даже была в расписании, но буквально накануне показа он был отменен. Они не решились показывать фильм по политическим, историческим и моральным мотивам», - посетовал режиссер
По словам Сокурова, в сегодняшних реалиях фильм стал еще интереснее, чем полтора года назад.
«За прошедшее время картина стала еще более интересной, как с художественной точки зрения, так и с буквальной и предметной. Сказка есть сказка, она не может быть актуальной или нет, она имеет вечные качества, вечный сказочный сюжет. Не зря это такой устойчивый жанр в мировой культуре», - заключил собеседник НСН.
Главные герои фильма «Сказка» - Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль, оказавшиеся вместе в «монохромном чистилище».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,9
- Быкова проверят по статье о дискредитации ВС России
- Владеющая «Билайном» компания «Вымпелком» стала полностью российской
- Четверо россиян официально числятся пропавшими без вести в Израиле
- Армия Израиля ликвидировала вооруженных лиц, проникших на территорию страны
- Евросоюз приостанавливает финансовую помощь Палестине
- В Кургане бывший следователь продавал вещдоки
- Верховный суд запретил звуковую рекламу в любом виде
- СМИ: В Эстонии тренера уволили за поздравление с днем рождения Путина
- «Великая страна»: Ксения Собчак восхитилась патриотизмом израильтян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru