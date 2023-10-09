«Канны испугались!»: Сокуров о российской премьере «Сказки»

Кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН рассказал, что перед российской премьерой его фильм «Сказка» показали во многих странах, но испугались в Каннах.

Работа над фильмом «Сказка» была завершена весной 2022 года, его мировая премьера состоялась в августе прошлого года в Швейцарии. При этом в России картину впервые покажут 15 октября в рамках кинофестиваля «КАРО.Арт #2» в Москве.