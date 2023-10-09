«Канны испугались!»: Сокуров о российской премьере «Сказки»

В России все еще решается судьба фильма, который с успехом прошел в Швейцарии, Италии, Франции и даже в Иране, сказал в эфире НСН Александр Сокуров.

Кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН рассказал, что перед российской премьерой его фильм «Сказка» показали во многих странах, но испугались в Каннах.

Работа над фильмом «Сказка» была завершена весной 2022 года, его мировая премьера состоялась в августе прошлого года в Швейцарии. При этом в России картину впервые покажут 15 октября в рамках кинофестиваля «КАРО.Арт #2» в Москве.

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«В Каннах "Сказку" испугались показывать. Потом мы показали ее в нейтральной стране, в Швейцарии, на фестивале в Локарно, она там прошла прекрасно. Он также выходил в прокат в Италии, Франции, Испании, Сербии, в ряде других стран, даже в Иране, готовится выход в Латинской Америке. Фильм прошел в мире очень активно, кроме России, где еще решается его судьба», - сказал Сокуров.

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«Она слишком серьезная и имеет серьезное отношение, в том числе к Франции и ко всей европейской жизни. Поэтому они долго думали, отправляли ее на экспертизу в какие-то спецслужбы, насколько я знаю. Они рассматривали возможность показать "Сказку", она даже была в расписании, но буквально накануне показа он был отменен. Они не решились показывать фильм по политическим, историческим и моральным мотивам», - посетовал режиссер
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По словам Сокурова, в сегодняшних реалиях фильм стал еще интереснее, чем полтора года назад.

«За прошедшее время картина стала еще более интересной, как с художественной точки зрения, так и с буквальной и предметной. Сказка есть сказка, она не может быть актуальной или нет, она имеет вечные качества, вечный сказочный сюжет. Не зря это такой устойчивый жанр в мировой культуре», - заключил собеседник НСН.

Главные герои фильма «Сказка» - Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль, оказавшиеся вместе в «монохромном чистилище».

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ФОТО: РИА Новости
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