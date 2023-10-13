Минкульт запретил показ фильма «Сказка» Сокурова в Москве
Министерство культуры РФ запретило показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт, говорится в официальном Telegram-канале режиссера фильма Александра Сокурова.
«Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки. Предстоят большие проблемы в жизни - как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. Время моей жизни опять остановилось. Не прошу о помощи: как прежде, мне никто не сможет помочь», - приводятся в публикации слова режиссера.
По его мнению, в будущем «Сказке» откажут в выдаче прокатного удостоверения.
Ранее Сокуров рассказал «Радиоточке НСН», что перед российской премьерой его фильм «Сказка» показали во многих странах, но испугались в Каннах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru