Минкульт запретил показ фильма «Сказка» Сокурова в Москве

«Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки. Предстоят большие проблемы в жизни - как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. Время моей жизни опять остановилось. Не прошу о помощи: как прежде, мне никто не сможет помочь», - приводятся в публикации слова режиссера.

По его мнению, в будущем «Сказке» откажут в выдаче прокатного удостоверения.

Ранее Сокуров рассказал «Радиоточке НСН», что перед российской премьерой его фильм «Сказка» показали во многих странах, но испугались в Каннах.

