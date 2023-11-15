«Дефицит смыслов и цензура!»: Сокуров ответил Бондарчуку на «кадровый голод» в кино
Режиссер Александр Сокуров в эфире НСН заявил, что отечественное кино в большей степени страдает из-за дефицита жанровых картин, документальных работ и дебютов молодых режиссеров.
Российское кино сегодня находится в беспрецедентно тяжелом положении, отрасль страдает из-за дефицита смыслов в картинах на фоне запретов, заявил режиссер Александр Сокуров в беседе с НСН.
Ранее режиссер и продюсер Федор Бондарчук заявил ТАСС, что киноотрасль в России испытывает кадровый голод из-за беспрецедентного количества съемок. Сокуров согласился с Бондарчуком, но иначе описал суть проблемы.
«Федор Бондарчук человек очень осведомленный в этом вопросе. Думаю, так оно и есть. Но мне кажется, что дефицит в большей степени не в этом, дефицит в содержательной стороне. О многом мы сегодня говорить не можем, а говорить о многом надо. У нас отсутствует разнообразное жанровое кино, у нас отсутствуют серьезные возможности в документальном кино, я говорю о молодых режиссерах. У нас нет возможности сегодня производить то количество дебютов, которое нужно, мало дебютного кино», - отметил он.
По словам Сокурова, молодые режиссеры сегодня по-прежнему стремятся в индустрию, но натыкаются на ограничения в работе.
«Молодые режиссеры не боятся сегодня идти в индустрию, потому что у них есть потребность создавать художественные произведения. Талантливые люди нуждаются в творческом процессе и результате. Многие идут в эту отрасль, хотя сегодня такое тяжелое положение кино, какого никогда в истории России не было. В советский период такого тяжелого положения не было, виной тому являются реальные запреты, цензура», - заключил собеседник НСН.
Минкульт РФ запретил показ фильма Сокурова «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт. Сокуров тогда назвал это «очередным этапом цензуры» и заявил, что власти России поставили крест на его кинематографической жизни.
Многие молодые актеры выпускаются из академий и не могут найти работу в театре, рассказал ранее «Радиоточке НСН» художественный руководитель Санкт-Петербургского театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев.
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