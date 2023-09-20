РКН запретил показ якутского фильма «Айта» из-за проявлений национализма

Отмечается, что в картине содержится информация, которая противоречит принципам единства народов России. В Роскомнадзоре указали, что в фильме демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку. Так, сообщается, что положительные стороны героев одной национальности противопоставлены негативным чертам героев другой национальности.

Ведомство подчеркнуло, что распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо.

Минкульт РФ выдал прокатное удостоверение фильму «Айта» в феврале прошлого года. В марте этого года картина вышла в российский прокат, собрала 26,4 миллиона рублей и стала самым кассовым якутским фильмом, передает «Радиоточка НСН».

