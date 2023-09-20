РКН запретил показ якутского фильма «Айта» из-за проявлений национализма
Роскомнадзор потребовал от видеосервисов РФ удалить драму «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Отмечается, что в картине содержится информация, которая противоречит принципам единства народов России. В Роскомнадзоре указали, что в фильме демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку. Так, сообщается, что положительные стороны героев одной национальности противопоставлены негативным чертам героев другой национальности.
Ведомство подчеркнуло, что распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо.
Минкульт РФ выдал прокатное удостоверение фильму «Айта» в феврале прошлого года. В марте этого года картина вышла в российский прокат, собрала 26,4 миллиона рублей и стала самым кассовым якутским фильмом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спасатели опровергли слухи о взрыве на юго-западе Москвы
- РКН запретил показ якутского фильма «Айта» из-за проявлений национализма
- Ганчев: Авиация уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы
- В Белоруссии пресекли контрабанду более 70 кг гашиша, который везли в Россию
- Собянин поручил повысить городскую доплату к пенсии в 2024 году
- Медведев заявил, что предатели армянского народа отправятся в ад
- Путин намерен в октябре посетить Китай
- Жители разрушенного дома в Балашихе раскрыли подробности ЧП
- Песков: Путин не опустится до личных оскорблений в адрес Байдена и других коллег
- СМИ: Пожар начался в доме на улице Островитянова в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru