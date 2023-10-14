Грустная «Сказка». После европейских показов в России фильму не дали прокатное удостоверение
Новая лента Сокурова после фестивальных показов в Европе не получила прокатное удостоверение в РФ.
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму режиссера Александра Сокурова «Сказка». Об этом сообщил сам кинорежиссер в своем официальном Telegram-канале.
«Это очередной этап цензуры после вчерашней отмены показа картины на международном кинофестивале, где закон разрешает демонстрацию кинопроизведений без «прокатки», - написал Сокуров.
Режиссер в интервью НСН выразил мнение, что власти России поставили крест на его кинематографической жизни, запретив показ в Москве фильма «Сказка».
«Я полагаю, что на моей творческой кинематографической жизни поставлен крест. Государство уже второй раз проявляет ко мне насилие. Это несправедливо и незаконно», - сказал собеседник НСН.
Кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН рассказал, что перед российской премьерой его фильм «Сказка» показали во многих странах, но испугались в Каннах.
Работа над фильмом «Сказка» была завершена весной 2022 года, его мировая премьера состоялась в августе прошлого года в Швейцарии. При этом в России картину впервые покажут 15 октября в рамках кинофестиваля «КАРО.Арт #2» в Москве.
«В Каннах "Сказку" испугались показывать. Потом мы показали ее в нейтральной стране, в Швейцарии, на фестивале в Локарно, она там прошла прекрасно. Он также выходил в прокат в Италии, Франции, Испании, Сербии, в ряде других стран, даже в Иране, готовится выход в Латинской Америке. Фильм прошел в мире очень активно, кроме России,где еще решается его судьба», - сказал Сокуров.
Он объяснил, почему «Сказку» не показали на Каннском фестивале.
«Она слишком серьезная и имеет серьезное отношение, в том числе к Франции и ко всей европейской жизни. Поэтому они долго думали, отправляли ее на экспертизу в какие-то спецслужбы, насколько я знаю. Они рассматривали возможность показать "Сказку", она даже была в расписании, но буквально накануне показа он был отменен. Они не решились показывать фильм по политическим, историческим и моральным мотивам», - посетовал режиссер
Главные герои фильма «Сказка» - Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль, оказавшиеся вместе в «монохромном чистилище».
Накануне стало известно, что Минкульт РФ запретило показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru