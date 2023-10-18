«Что за глупости?»: Сокуров опроверг слухи о появлении «Сказки» в Сети

Фильм Сокурова «Сказка», который не получил прокатное удостоверение Минкультуры, появится в Сети в ближайшую неделю и будет озвучен голосом самого режиссера. Об этом накануне в своем Telegram-канале написал режиссер Арсений Гончуков.

«Я не знаю, кто такой Гончуков, и я не понимаю, о чем идет речь. Что за слухи, что за глупости? В этом сейчас нет никакой необходимости. Мне не известен «коллега» с таким именем, я его не знаю. Не знаю, откуда он это берет, что это за политико-романтический персонаж. Я с ним не знаком, и ни с кем на эту нему не разговаривал и не общался», - сказал Сокуров.

Говорит о фильме «Сказке» народный артист на этот раз не захотел.

«Поезд уже прошел. Решение [Минкульта. - прим. НСН] принято, что тут комментировать? Точка поставлена», - посетовал он.

Ранее Александр Сокуров в интервью НСН рассказал, что перед российской премьерой «Сказку» показали во многих странах, но испугались сделать это во Франции.

