«Что за глупости?»: Сокуров опроверг слухи о появлении «Сказки» в Сети

Знаменитый режиссер Александр Сокуров также заявил НСН, что не знаком с «коллегой» по фамилии Гончуков.

Режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что не собирается выкладывать «Сказку» в Сеть, а коллега по фамилии Гончуков ему не знаком.

Гончуков: Фильм «Сказка» будет доступен в сети в хорошем качестве и озвучен Сокуровым

Фильм Сокурова «Сказка», который не получил прокатное удостоверение Минкультуры, появится в Сети в ближайшую неделю и будет озвучен голосом самого режиссера. Об этом накануне в своем Telegram-канале написал режиссер Арсений Гончуков.

«Я не знаю, кто такой Гончуков, и я не понимаю, о чем идет речь. Что за слухи, что за глупости? В этом сейчас нет никакой необходимости. Мне не известен «коллега» с таким именем, я его не знаю. Не знаю, откуда он это берет, что это за политико-романтический персонаж. Я с ним не знаком, и ни с кем на эту нему не разговаривал и не общался», - сказал Сокуров.

Говорит о фильме «Сказке» народный артист на этот раз не захотел.

«Поезд уже прошел. Решение [Минкульта. - прим. НСН] принято, что тут комментировать? Точка поставлена», - посетовал он.

Ранее Александр Сокуров в интервью НСН рассказал, что перед российской премьерой «Сказку» показали во многих странах, но испугались сделать это во Франции.

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ФОТО: РИА Новости
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