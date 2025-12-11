Как снятие запрета на экспорт бензина отразится на ценах

ФАС не допустит повышения цены на бензин в случае снятия запрета на экспорт, рост может начаться только в марте, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Российские власти рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей, решение примут исходя из рыночной ситуации, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. Он отметил, что внутренний рынок нефтепродуктов полностью обеспечен предложением, в том числе для формирования запасов к весеннему росту потребительского спроса. Бунина назвала последствия такого решения.