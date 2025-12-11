Как снятие запрета на экспорт бензина отразится на ценах
Экспорт – это дополнительные средства для бюджета, которые сейчас очень нужны, заявила НСН Анастасия Бунина.
ФАС не допустит повышения цены на бензин в случае снятия запрета на экспорт, рост может начаться только в марте, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Российские власти рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей, решение примут исходя из рыночной ситуации, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. Он отметил, что внутренний рынок нефтепродуктов полностью обеспечен предложением, в том числе для формирования запасов к весеннему росту потребительского спроса. Бунина назвала последствия такого решения.
«Экспорт – это дополнительные средства для бюджета, которые сейчас очень нужны. Что касается объемов запасов для обеспечения внутреннего спроса, они сделаны неплохие. Более того, ценообразование уже стабилизировалось, а это косвенный признак. Учитывая все факторы, правительство может позволить себе открыть экспорт, наполнив бюджет дополнительными средствами. Пока нет предпосылок к тому, что это увеличит цены на внутреннем рынке. Проблемы, которые были, уже в прошлом. ФАС повышения цены не допустит, рост может начаться только в марте, ближе к смене сезона. Компании, которые работают на внутреннем рынке, получили возможность зарабатывать и компенсировать потери. Независимые станции сейчас имеют возможность зарабатывать», - рассказала она.
В России действует временный запрет на экспорт бензина, который продлен до 31 декабря 2025 года включительно, затрагивая всех экспортеров, включая производителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
