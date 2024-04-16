Наталия Орейро сыграла роль в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу»
Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу», сообщает пресс-служба Киностудии имени Горького.
В процессе работы над проектом Орейро посетила Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Карелию.
Уточняется, что режиссером фильма выступил Кирилл Кузин. В нем также снимались Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Дима Билан, Эвелина Бледанс и другие звезды.
По сюжету картины детские желания, фантазии и страхи взрослого юриста Петра Безуглова однажды становятся реальностью. Персонаж Наталии Орейро – сбывшаяся мечта маленького Пети, который хотел жениться на звезде «Дикого ангела».
Наталия Орейро получила гражданство России в июне 2021 года. Ей вручили паспорт гражданина РФ в посольстве России в аргентинском городе Буэнос-Айрес, в котором она проживает вместе с семьей, напоминает «Радиоточка НСН».
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