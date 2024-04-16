Наталия Орейро сыграла роль в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу»

Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу», сообщает пресс-служба Киностудии имени Горького.

Наталия Орейро покинула Россию после съемок в Подмосковье

В процессе работы над проектом Орейро посетила Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Карелию.

Уточняется, что режиссером фильма выступил Кирилл Кузин. В нем также снимались Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Дима Билан, Эвелина Бледанс и другие звезды.

По сюжету картины детские желания, фантазии и страхи взрослого юриста Петра Безуглова однажды становятся реальностью. Персонаж Наталии Орейро – сбывшаяся мечта маленького Пети, который хотел жениться на звезде «Дикого ангела».

Наталия Орейро получила гражданство России в июне 2021 года. Ей вручили паспорт гражданина РФ в посольстве России в аргентинском городе Буэнос-Айрес, в котором она проживает вместе с семьей, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: киностудия Горького
ТЕГИ:АктрисаКино

Горячие новости

Все новости

партнеры