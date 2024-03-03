Израиль заявил о готовности изменить песню для «Евровидения»
Израиль готов изменить текст песни для конкурса «Евровидение» на фоне разногласий с организаторами, говорится в заявлении местной телерадиовещательной корпорации Kan.
С предложением внести изменения в песню выступил президент Израиля Ицхак Герцог. Совет корпорации согласился на корректировку, чтобы представитель страны мог выступить на сцене «Евровидения», сообщает Kan.
Для участия в конкурсе изначально отобрали песню October Rain («Октябрьский дождь») в исполнении Эден Голан. Организаторы «Евровидения» усмотрели в содержании композиции политический подтекст.
Ранее организаторы «Евровидения» не поддержали призывы исключить Израиль из числа участников на фоне боевых действий в секторе Газа, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru