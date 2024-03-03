Израиль заявил о готовности изменить песню для «Евровидения»

С предложением внести изменения в песню выступил президент Израиля Ицхак Герцог. Совет корпорации согласился на корректировку, чтобы представитель страны мог выступить на сцене «Евровидения», сообщает Kan.

Для участия в конкурсе изначально отобрали песню October Rain («Октябрьский дождь») в исполнении Эден Голан. Организаторы «Евровидения» усмотрели в содержании композиции политический подтекст.

Ранее организаторы «Евровидения» не поддержали призывы исключить Израиль из числа участников на фоне боевых действий в секторе Газа, напоминает «Радиоточка НСН».

