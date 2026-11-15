Делают «блокбастер»: Лихачева поспорила с Пиотровским о «модных» музеях
Экс-глава Пушкинского музея в эфире НСН подчеркнула, что популярность музеев связана не с модой, а с возможностью посетителей видеть подлинные произведения искусства.
Музеи никогда не превратятся в развлекательные «модные» пространства, иначе они вообще перестанут существовать, музей — это про образование, науку и подлинное искусство, и молодежь туда ходит. Об этом в беседе с НСН заявила экс-директор государственного музея им. Пушкина Елизавета Лихачева.
Ранее гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музей становится «модным» пространством, что имеет как свои плюсы, так и минусы. По его словам, публика начинает использовать музей для своих целей, «не всегда музейных».
На III Международном симпозиуме «Создавая будущее» в рамках II Музейного конгресса «Музей — место формирования будущего» Пиотровский напомнил, что этот вопрос прорабатывается в рамках Национальной программы развития музеев на 2030 год, разработанной Союзом музеев России. Однако Лихачева поспорила с гендиректором Государственного Эрмитажа.
«Я не согласна с Михаилом Борисовичем, музей не становится "модным" пространством — это ерунда какая-то. Многие музеи пытаются стать "модным" пространством, для чего делают многочисленные проекты с большой застройкой, пытаясь сделать "блокбастер". "Блокбастер" — это не проект, в который вложено много денег, а проект, который получил большой успех. И всем кажется, что нашли рецепт, много эффектов, и народ пойдет. Нет, я абсолютно не согласна с тем, что музей в современном мире становится "модным" местом», - подчеркнула она.
По ее мнению, популярность музеев связана с возможностью соприкоснуться с подлинным искусством.
«Популярность музеев связана совсем не с модой, а с тем, что посетитель музеев имеет возможность общаться с подлинником, с подлинным предметом. И в мире бесконечного всеобщего цифрового симулятора возможность постоять рядом с настоящим предметом — это потребность, которую испытывает человек. Если раньше подлинность можно было увидеть практически везде, то сейчас все время напарываешься на фейк, нарисованный искусственным интеллектом, или построенный какой-то декорацией. В этом смысле я не уверена, что в концепции развития музейного дела, которую готовит Союзом музеев, такие вещи можно прописать», - заметила экс-глава Пушкинского музея.
При этом Лихачева заверила, что музеи никогда не превратятся в развлекательные пространства.
«Я понимаю обеспокоенность Михаила Борисовича тем, что он боится превращение музеев в развлекательные учреждения, но смею его уверить и успокоить, что этого, к счастью, не будет никогда. Потому что как только музей превратится в развлекательное учреждение, он просто перестанет существовать и перестанет быть интересен. Публике довольно быстро приедаются новшества и 3D-картинки. Сейчас, например, в мире бум традиционной выставки», - объяснила она.
Кроме того, бывший директор Пушкинского музея считает, что молодежь не нужно заставлять ходить на выставки.
«Музей это что, зубной врач, чтобы в него молодежь заманивать? Никому руки не отрубают. Музей — это место, где должно быть интересно. Как разговаривать с новой публикой, на каком языке говорить с молодежью, — это совсем другой вопрос. Если музеи идут по пути развлечения молодежи, то это ошибка, потому что это очень быстро кончится. В образовательном процессе — это другой вопрос: как музей должен разговаривать, какие методы он должен применять, какие технологии нужны для этого. На этот вопрос с успехом отвечают во всем мире, не разрабатывая никаких концепций. Это и есть та самая ежедневная музейная работа», - сказала Лихачева.
По ее словам, большое количество молодых людей ходит в музеи.
«Молодежь прекрасно ходит в музей. В музеях довольно много молодых людей. Это, как и со старыми людьми: далеко не всем в жизни нужен музей. Есть "Пушкинская карта", которая обеспечивает в России высокую посещаемость. Есть многочисленные способы привлечения молодых людей в музей. Государство сделало достаточно для того, чтобы молодые люди ходили в музеи. И музей — это не просто способ проведения досуга, а в том числе и образовательное учреждение, потому что музей занимается наукой. Походы в музей не являются чем-то из ряда вон (выходящим – прим. НСН). Наша задача обеспечить доступность музеев», - заключила собеседница НСН.
Ранее Елизавета Лихачева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что значительная часть художественного наследия скрыта от глаз большинства людей, поэтому новые рекордные аукционы живописи знаменитых мастеров никак не сказываются на доступности картин для широкой публики.
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