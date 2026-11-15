Ранее гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музей становится «модным» пространством, что имеет как свои плюсы, так и минусы. По его словам, публика начинает использовать музей для своих целей, «не всегда музейных».

На III Международном симпозиуме «Создавая будущее» в рамках II Музейного конгресса «Музей — место формирования будущего» Пиотровский напомнил, что этот вопрос прорабатывается в рамках Национальной программы развития музеев на 2030 год, разработанной Союзом музеев России. Однако Лихачева поспорила с гендиректором Государственного Эрмитажа.