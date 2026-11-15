СМИ: Пассажир умер во время перелета из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск
15 ноября 202615:32
Александр Грин
Пассажир умер во время рейса авиакомпании «Аврора» из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», на борту Airbus A319 одному из пассажиров стало плохо. Члены экипажа оперативно оказали мужчине первую помощь. После того как самолет совершил посадку в аэропорту Хабаровска, к трапу прибыли медицинские работники, однако спасти мужчину не удалось.
Ранее пассажир рейса Москва — Владивосток скончался на борту самолета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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