Группа «Ундервуд» рассказала, как Хабенский предложил им перепеть Окуджаву

Рок-коллектив «Ундервуд» представил трибьют-пластинку Булату Окуджаве под названием «Проект О». В альбом вошли 13 композиций в электро-аранжировках. Он посвящен 100-летию музыканта, которое будет отмечаться 9 мая. В записи альбома принял участие актер Константин Хабенский. По словам Ткаченко, именно актер выступил инициатором релиза.

«Это было предложение Хабенского, довольно неожиданное для нас, потому что мы не мастера трибьютов, и, честно говоря, не любители переделывать чужие песни. Костя – светлый человек. Мы с ним одногодки 1972 года, крысы по китайскому календарю. Культурный бэкграунд и ценности у нас одинаковые. Это приятный, трогательный, искренний человек без двойного дна, как бывает у людей поживших, осторожных. Мы были удивлены предложению поработать с песнями Окуджавы. Это было тяжело, но получился хороший альбом. Что будет дальше – пока не знаем, надо пережить этот релизный период», - заявил он.