Группа «Ундервуд» рассказала, как Хабенский предложил им перепеть Окуджаву
Один из основателей рок-группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко рассказал НСН о работе над альбомом, посвященному 100-летию музыканта.
В трибьют-альбоме «Проект О» можно встретить редкие композиции Булата Окуджавы, которые знакомы далеко не всем фанатам его творчества. Об этом в интервью НСН рассказал один из основателей и бессменный участник рок-группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко.
Рок-коллектив «Ундервуд» представил трибьют-пластинку Булату Окуджаве под названием «Проект О». В альбом вошли 13 композиций в электро-аранжировках. Он посвящен 100-летию музыканта, которое будет отмечаться 9 мая. В записи альбома принял участие актер Константин Хабенский. По словам Ткаченко, именно актер выступил инициатором релиза.
«Это было предложение Хабенского, довольно неожиданное для нас, потому что мы не мастера трибьютов, и, честно говоря, не любители переделывать чужие песни. Костя – светлый человек. Мы с ним одногодки 1972 года, крысы по китайскому календарю. Культурный бэкграунд и ценности у нас одинаковые. Это приятный, трогательный, искренний человек без двойного дна, как бывает у людей поживших, осторожных. Мы были удивлены предложению поработать с песнями Окуджавы. Это было тяжело, но получился хороший альбом. Что будет дальше – пока не знаем, надо пережить этот релизный период», - заявил он.
По словам собеседника НСН, прежде чем выбрать песни для нового релиза, был переслушан огромный массив композиций.
«У Кости была просьба не брать «Виноградную косточку», все можно, кроме нее. Также мы не рассматривали песни Окуджавы на музыку Исаака Шварца, поскольку творчество такого выдающегося композитора точно не хотелось переделывать. У меня в детстве была пластинка, там была, например, композиция «Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик». Я хорошо запомнил глагол «потрафить», потом использовал его в песне «Ундервуда» «Я покидаю Луксор». Для релиза мы выбрали достаточно редкие композиции. Например, песню, посвященную Владимиру Высоцкому «Как наш двор ни обижали». Хотелось твиста, у Окуджавы это единственный случай, когда получилось нечто вроде рок-н-ролла и гармония там забористая. Еще я сразу клюнул на песни «Дежурный по апрелю» и на «Исторический роман». Пять песен сделал я, еще пять Максим Кучеренко. Костя предложил «Синий троллейбус», «Бумажного солдата». А «Сентиментальный марш» он хотел спеть сам, сказал, что эта песня является главной в его жизни», - подытожил Ткаченко.
Сочинения Окуджавы в «Проекте О» сыграны в том числе в джазовом ключе («Песенка о голубом шарике»), а также с симфоническими элементами («На фоне Пушкина снимается семейство»), отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Регионы России подключились к приложению для помощи детям «Заступник»
- Пик паводка в Орске миновал
- АКОРТ: Репчатый лук, гречка и картофель больше всего подешевели в марте
- Власти Башкирии опровергли информацию о том, что в Уфе девочку назвали Кириллом
- В Москве приостановили регистрацию машин из-за технического сбоя
- ВСУ потеряли на донецком направлении свыше 480 военнослужащих
- Рогов сообщил об уходе главы правительства Запорожской области
- Евросоюз передаст Украине 167 электрогенераторов
- Ми-8 из-за неисправности сел на косе реки в Хабаровском крае
- Минкульт попросили запретить новый фильм с Ургантом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru