Суд в Москве заблокировал сайты по продаже пеликанов
Тверской суд Москвы постановил заблокировать сайты, на которых предлагали купить пеликанов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно материалам дела, на этих площадках публиковались объявления о продаже экзотических птиц с указанием их стоимости. Сайты работали исключительно на русском языке без возможности переключения на другие версии, что подтверждает их ориентацию на российских покупателей.
Поводом для ограничения доступа стало действующее распоряжение правительства РФ. Документ утверждает список диких животных, которых нельзя держать дома, и пеликанообразные входят в этот перечень.
Ранее Тверской суд арестовал на пять суток жителя Москвы, который выгуливал козу на Красной площади, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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