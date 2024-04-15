В России рынок музыкальных стримингов вырастет на 10–15% по итогам года

Объем рынка по итогам 2023 года достиг 24–26 млрд рублей. По данным «Яндекс Музыки», в 2024 году сегмент может вырасти на 15%. В свою очередь, главный редактор агентства Intermedia Евгений Сафронов отметил, что ожидает роста в 10–15%. Сервис «Звук» не стал приводить точных оценок, однако указал, что прогнозирует «двузначные цифры».

Как пишет «Коммерсантъ», доходы участников рынка увеличиваются в основном за счет мультиподписок. Также на ситуацию влияет рост общего количества платящих пользователей. Стриминги ожидают, что в 2024 году одним из драйверов выручки станут умные колонки.

При этом стриминговые платформы опасаются «политических событий», которые являются основным риском для рынка. Участники отрасли отмечают, что политика все еще в большой степени влияет на иностранных поставщиков контента.

