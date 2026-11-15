Дочь Ларисы Долиной оказалась злостной неплательщицей штрафов за парковку

По данным «Базы», девушка оставляла автомобиль в неположенных местах в марте и апреле 2026 года, за что была оштрафована на 5 тысяч рублей за каждый случай. Однако из-за просрочки оплаты мировой суд удвоил сумму штрафов — до 10 тысяч рублей за каждый эпизод. Первое решение по делу было вынесено в сентябре. Адвокат Ангелины ходатайствовала о прекращении производства, поскольку задолженность уже была погашена. Тем не менее, суд отклонил доводы защиты, отметив, что средства были списаны принудительно судебными приставами, что не является основанием для отмены двойного штрафа.

Позднее Ангелина Долина лично посетила судебное заседание, где признала вину по второму эпизоду. Однако размер взыскания остался прежним. В настоящее время суд рассматривает третий аналогичный эпизод. Очередное заседание по нему было перенесено на 20 ноября, так как Ангелина на него не явилась.

Ранее певец Niletto получил почти 600 штрафов за нарушения ПДД на 811 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».