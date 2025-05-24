Шукшин, Бондарчук, Тихонов: Названы любимые герои фильмов по книгам Шолохова

В России назвали самых любимых героев из фильмов по произведениям писателя Михаила Шолохова, а также лучшие из таких картин.

ЛЮБИМЫЕ КИНОГЕРОИ

Россияне назвали самого любимого героя из фильмов, снятых по произведениям советского писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова. Им оказался Петр Лопахин, роль которого исполнил актер Василий Шукшин, из картины режиссера Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (1975).