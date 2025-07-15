НАТО о Мединском: Россия отправила на переговоры с Украиной в Стамбуле историка
Москва во главе российской делегации отправила на переговоры с Украиной в Стамбуле историка, сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте.
Так он высказался о помощнике российского лидера Владимире Мединском. Его участие в качестве руководителя делегации он назвал несерьезным. Об этом генсек НАТО заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Рютте отметил, что именно глава США, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф смогли начать переговоры российских и украинских представителей в Стамбуле.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон недоволен жёсткой линией поведения главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Мединского, и хотели бы видеть более компромиссные фигуры на новых встречах. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что информация о том, что США якобы хотят поменять переговорщика в российской делегации, не соответствует действительности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru