НАТО о Мединском: Россия отправила на переговоры с Украиной в Стамбуле историка

Так он высказался о помощнике российского лидера Владимире Мединском. Его участие в качестве руководителя делегации он назвал несерьезным. Об этом генсек НАТО заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Рютте отметил, что именно глава США, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф смогли начать переговоры российских и украинских представителей в Стамбуле.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон недоволен жёсткой линией поведения главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Мединского, и хотели бы видеть более компромиссные фигуры на новых встречах. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что информация о том, что США якобы хотят поменять переговорщика в российской делегации, не соответствует действительности.

