В США заявили о готовности управлять Зангезурским коридором между Арменией и Азербайджаном

Американские власти готовы взять на себя управление планируемым Зангезурским коридором между Арменией и Азербайджаном, сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на заявление посла США в Турции Тома Баррака.

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По его словам, это может случиться в том случае, если поможет продвинуть зашедшие в тупик переговоры между двумя республиками. «Дайте нам 32 км дороги в аренду на 100 лет, и вы все сможете ею пользоваться», — заявил он.

Отмечается, что гарантом реализации проекта может выступить частная американская компания.

Анкара рассматривает Зангезурский коридор как главный элемент геополитической и геоэкономической трансформации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
ТЕГИ:СШААрменияАзербайджан

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