В США заявили о готовности управлять Зангезурским коридором между Арменией и Азербайджаном

По его словам, это может случиться в том случае, если поможет продвинуть зашедшие в тупик переговоры между двумя республиками. «Дайте нам 32 км дороги в аренду на 100 лет, и вы все сможете ею пользоваться», — заявил он.

Отмечается, что гарантом реализации проекта может выступить частная американская компания.

Анкара рассматривает Зангезурский коридор как главный элемент геополитической и геоэкономической трансформации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

