СМИ: Сообщения о якобы побеге бойцов ВС из плена могут быть операцией Киева

Это может быть вражеская информационно-психологическая акция для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания, сообщил источник агентства в российских силовых структурах

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что группа попавших в плен российских бойцов сбежала из-под конвоя в Краматорске.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина продолжают работу по обмену пленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

