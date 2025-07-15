СМИ: Сообщения о якобы побеге бойцов ВС из плена могут быть операцией Киева
Сообщения СМИ Украины о побеге военнослужащих России из плена могут быть операцией украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО), сообщает ТАСС.
Это может быть вражеская информационно-психологическая акция для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания, сообщил источник агентства в российских силовых структурах
До этого издание «Страна.ua» сообщило, что группа попавших в плен российских бойцов сбежала из-под конвоя в Краматорске.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина продолжают работу по обмену пленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru