СМИ: Сообщения о якобы побеге бойцов ВС из плена могут быть операцией Киева

Сообщения СМИ Украины о побеге военнослужащих России из плена могут быть операцией украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО), сообщает ТАСС.

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Это может быть вражеская информационно-психологическая акция для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания, сообщил источник агентства в российских силовых структурах

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что группа попавших в плен российских бойцов сбежала из-под конвоя в Краматорске.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина продолжают работу по обмену пленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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