Рютте: Трамп заявил об увеличении помощи Украине

По его словам, глава США сильно раздражен своим последним телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным и заявил о необходимости сделать следующий шаг в вопросе санкций в отношении Москвы. Рютте не исключил, что торговые партнеры РФ в Китае, Индии и Бразилии после заявлений Трампа захотят позвонить Путину с призывами к заключению мирного соглашения для урегулирования конфликта вокруг Украины.

Трамп сообщил, что военная помощь Украине через НАТО обойдется в несколько миллиардов долларов. По его словам, финансировать поставки будет сам Альянс, возмещая Вашингтону полную стоимость вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

