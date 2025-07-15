Рютте: Трамп заявил об увеличении помощи Украине
Американский лидер Дональд Трамп ещё 10 июля проинформировал Североатлантический альянс о своём решении существенно увеличить военную поддержку Киева, сообщил Fox News генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
По его словам, глава США сильно раздражен своим последним телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным и заявил о необходимости сделать следующий шаг в вопросе санкций в отношении Москвы. Рютте не исключил, что торговые партнеры РФ в Китае, Индии и Бразилии после заявлений Трампа захотят позвонить Путину с призывами к заключению мирного соглашения для урегулирования конфликта вокруг Украины.
Трамп сообщил, что военная помощь Украине через НАТО обойдется в несколько миллиардов долларов. По его словам, финансировать поставки будет сам Альянс, возмещая Вашингтону полную стоимость вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru