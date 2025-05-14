Сборы кинотеатров в майские праздники выросли на 50% к уровню 2024 года

«Сборы оказались лучше, чем в прошлом году почти на 50%. Посещаемость относительно прошлого года лучше примерно на 30%», - заявил он.

При этом наибольшую кассу, по словам Васясина, обеспечили две картины. Лидером кинопроката с 8 по 11 мая стала военная драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым. Фильм заработал 182,2 миллиона рублей, всего за две недели показа на его счету более 484 миллионов рублей. Второе место занял «Кракен», сборы проекта за выходные составили 130,4 миллиона рублей, общая касса превысила 855 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году на майские праздники в кинотеатрах не было столь масштабных релизов.

Ранее сообщалось, что с 1 по 15 мая кинотеатры откажутся от теневого проката. Как отмечал «Радиоточке НСН» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, это решение, прежде всего, выполняет социальную функцию, и является примером саморегулирования индустрии.

