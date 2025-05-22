«Достоевский раскрылся в карцере»: Мария Бутина о книге и киноверсии «Тюремного дневника»
Главная героиня сериала создала нового персонажа, а не играла меня, сказала в эфире НСН Мария Бутина, рекомендовав фильмы Игоря Копылова и песни Анастасии Башмановой.
Музыка: Камчатка и восходящие звезды
Депутат Госдумы Мария Бутина в интервью НСН раскрыла секреты книги «Тюремный дневник» и тонкости ее экранизации, указала на классику театра и литературы, и назвала имя восходящей рок-звезды.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
***
В предпоследний майский уикенд много интересных концертов пройдет за пределами двух столиц. Так, «Пикник» отправится во Владивосток, «Звери» выступят в Хабаровске и на Камчатке, «Нейромонах Феофан» зажжет Архангельск, The Hatters (на фото) даст жару в Ярославле, а «КняZz» порадует фанатов в Пскове.
«Ария» даст двойной концерт в Москве. Кроме того, столичную публику порадуют «Калинов мост», «Горшенев», «Бахыт-Компот» и «Тайм-Аут».
Ну а Мария Бутина рассказала о своих музыкальных предпочтениях.
«Музыкальные предпочтения совершенно разные, все зависит от настроения. Это может быть и классическая музыка, и рок-исполнители, какие-то молодые исполнители. Отдельно отмечу Анастасию Башманову. Она сейчас набирает популярность, у нее очень глубокие, осмысленные композиции. Я бы рекомендовала ее послушать», - отметила Бутина.
Театр и литература: «Я поняла Достоевского в карцере»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакли «Флешбэк 2002» в МХТ имени Чехова и «Солнце Ландау» в Театре имени Вахтангова.
Театралы Петербурга идут на «Калину красную», а в Ставрополь приедет Сергей Безруков со спектаклем «Хулиган. Исповедь».
Ну а Мария Бутина отметила «Бориса Годунова», назвав театр «великой классикой».
«Времени на посещение театров, честно говоря, всегда недостает и хотелось бы больше. Сложно обойти Большой театр, сложно обойти "Бориса Годунова". Сложно сравнивать с другими современными произведениями, которые сейчас играют, в наших театрах, но, на какой бы спектакль я ни пришла, в любом случае ты находишь там что-то уникальное, затрагивающее твою душу. Потому что кино — великое искусство, а театр — это великая классика», - отметила Бутина.
Она также рассказала о работе над автобиографической книгой «Тюремный дневник», признавшись, что по-новому раскрыла Достоевского, находясь в заключении в США.
«Сложно ли было писать книгу "Тюремный дневник"? Я писала по-живому. В первый год моего возвращения из заключения по дневникам, восстанавливая в памяти то, что происходило и то, что я не могла написать или зашифровала в своих дневниках. Я предпочитаю классику и думаю, что очень сложно оценивать современных писателей. Для меня самым главным классиком в России всегда будет Достоевский, который раскрылся для меня именно, когда я находилась в заключении, потому что человек, который был в шаге от казни, который пережил ссылку, наверное, по-другому смотрит на жизнь и умеет осознавать ее ценность. Вы не поверите, но я поняла Достоевского, когда находилась в карцере», - подчеркнула депутат.
Кино: Сказки, шпионы и «Тюремный дневник»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер сказочный фильм «Соловей против Муромца» а также продолжение российского мультфильма «Ганзель и Гретель».
Вместе с тем, в середине мая вышел сериал «Тюремный дневник», об отличиях которого от книги рассказала Мария Бутина.
«Экранизация получилась далеко не вольной. 98% в этом фильме действительно правда, хотя, может быть, и кажется вымыслом. Я читаю отзывы зрителей и понимаю, что многие говорят, что так просто не могло быть. Но может быть, я бы в это не поверила, но все было именно так. Я участвовала в выборе режиссера. Я мечтала, чтобы фильм снимал Игорь Копылов, я очень люблю его картины. В написании сценария я участвовала, скорее, как консультант. Мы провели целый год в беседах, я подробно рассказывала Игорю о том, как вообще обстояла жизнь в Соединенных Штатах, потому что в моей книге охвачен только тюремный эпизод. Все, что связано с Америкой, тем более с тем, что было в России во время моего заключения, мы восстанавливали буквально по крупице. Он прекрасно выбрал исполнительницу главной роли, Марию Лопатину. Я считаю, что она прекрасно справилась со своей задачей, при этом напомню, что она не играла Марию Бутину. Она создала нового персонажа, до боли, правда, похожего на меня. Тем не менее, это авторская работа, которая прекрасна сама по себе», - подчеркнула Бутина.
При этом она отметила, что не очень любит жанр шпионского кино, рекомендовав две другие картины Игоря Копылова.
«Жанр шпионских фильмов или детективов мне, честно говоря, не очень близок. Я, конечно, люблю классику вроде "Семнадцать мгновений весны", а вот из современных фильмов могу порекомендовать два фильма о силе русского характера. Это, опять же, фильм Игоря Копылова "Небо" - посмотрев его, я мечтала, чтобы именно Игорь стал моим режиссером. Второй фильм это "Наше счастливое завтра". Эти картины прекрасно отразили глубину, драматизм, и широту русской души», - заключила собеседница НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Футболист Лука Модрич покинет мадридский «Реал» по окончании сезона
- Песков: Россия получила от Украины встречный список для обмена «1000 на 1000»
- Фермер во Франции нашел в земле золото стоимостью 320 млрд рублей
- Мишустин объявил о повышении выплат беременным студенткам
- Путин вручил награду заслуженного артиста скрипачу Милюкову и пианисту Култышеву
- Канцлер ФРГ пообещал защищать каждый дюйм территории НАТО
- Путин заявил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины
- Володин призвал покаятся переименовавших Сталинград коммунистов
- Apple TV+ снимет документальный мини-сериал про Мартина Скорсезе
- Международный кинофорум «Золотой витязь» открылся в Севастополе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru