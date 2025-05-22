«Достоевский раскрылся в карцере»: Мария Бутина о книге и киноверсии «Тюремного дневника»

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Депутат Госдумы Мария Бутина в интервью НСН раскрыла секреты книги «Тюремный дневник» и тонкости ее экранизации, указала на классику театра и литературы, и назвала имя восходящей рок-звезды.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В предпоследний майский уикенд много интересных концертов пройдет за пределами двух столиц. Так, «Пикник» отправится во Владивосток, «Звери» выступят в Хабаровске и на Камчатке, «Нейромонах Феофан» зажжет Архангельск, The Hatters (на фото) даст жару в Ярославле, а «КняZz» порадует фанатов в Пскове.

«Ария» даст двойной концерт в Москве. Кроме того, столичную публику порадуют «Калинов мост», «Горшенев», «Бахыт-Компот» и «Тайм-Аут».

Ну а Мария Бутина рассказала о своих музыкальных предпочтениях.

«Музыкальные предпочтения совершенно разные, все зависит от настроения. Это может быть и классическая музыка, и рок-исполнители, какие-то молодые исполнители. Отдельно отмечу Анастасию Башманову. Она сейчас набирает популярность, у нее очень глубокие, осмысленные композиции. Я бы рекомендовала ее послушать», - отметила Бутина.

