В Германии заявили, что поставка Украине Patriot займет месяцы

По его словам, потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Писториус отметил, что стороны решили пока не сообщать о количестве поставляемых систем, поскольку необходимо определить, что будет подразумеваться под одной единицей Patriot с точки зрения технических характеристик и количества ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен передать Украине 17 комплексов Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

