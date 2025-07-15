В Германии заявили, что поставка Украине Patriot займет месяцы

Доставка Киеву американских систем Patriot займет месяцы после достижения соглашения с США об их закупке, сообщил после встречи с американским министром обороны Питом Хегсетом глава военного ведомства Германии Борис Писториус.

Пентагон не уточнил, что Трамп имел в виду под «17 Patriot» для Украины

По его словам, потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Писториус отметил, что стороны решили пока не сообщать о количестве поставляемых систем, поскольку необходимо определить, что будет подразумеваться под одной единицей Patriot с точки зрения технических характеристик и количества ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен передать Украине 17 комплексов Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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