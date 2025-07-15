В Германии заявили, что поставка Украине Patriot займет месяцы
Доставка Киеву американских систем Patriot займет месяцы после достижения соглашения с США об их закупке, сообщил после встречи с американским министром обороны Питом Хегсетом глава военного ведомства Германии Борис Писториус.
По его словам, потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Писториус отметил, что стороны решили пока не сообщать о количестве поставляемых систем, поскольку необходимо определить, что будет подразумеваться под одной единицей Patriot с точки зрения технических характеристик и количества ракет.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен передать Украине 17 комплексов Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии заявили, что поставка Украине Patriot займет месяцы
- В Москве неизвестные в масках напали на машину, похитив десятки Iphone 16
- НАТО о Мединском: Россия отправила на переговоры с Украиной в Стамбуле историка
- Российский флаг: Жители Казани заметили необычный закат
- В США заявили о готовности управлять Зангезурским коридором между Арменией и Азербайджаном
- СМИ: Сообщения о якобы побеге бойцов ВС из плена могут быть операцией Киева
- Стартовали съемки телесериала, основанного на вселенной Гарри Поттера
- СМИ: Трамп приближается к «байденовскому» курсу по Украине
- Постпред США при НАТО: Жду реакцию Путина на слова Трампа
- Зеленский предложил назначить Шмыгаля министром обороны Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru