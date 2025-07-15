В Москве неизвестные в масках напали на машину, похитив десятки Iphone 16
15 июля 202503:02
На юге Москвы неизвестные в масках напали на автомобиль, похитив из багажника 39 Iphone 16, сообщает РИА Новости.
Их стоимость превышает 2,5 миллиона рублей. По данному факту заведено уголовное дело. Известно, что нападению подвергся Kia Rio, которому перекрыл движение Mercedes-Benz.
После злоумышленники напали на водителя с газовым баллончиком, избили, похитили из багажника сумку, в которой были гаджеты. Ведется розыск разбойников.
Ранее в Подмосковье задержали мужчин, напавших на свадебный микроавтобус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru