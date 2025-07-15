В Москве неизвестные в масках напали на машину, похитив десятки Iphone 16

На юге Москвы неизвестные в масках напали на автомобиль, похитив из багажника 39 Iphone 16, сообщает РИА Новости.

В Подмосковье двое неизвестных напали с ножом на мужчину

Их стоимость превышает 2,5 миллиона рублей. По данному факту заведено уголовное дело. Известно, что нападению подвергся Kia Rio, которому перекрыл движение Mercedes-Benz.

После злоумышленники напали на водителя с газовым баллончиком, избили, похитили из багажника сумку, в которой были гаджеты. Ведется розыск разбойников.

Ранее в Подмосковье задержали мужчин, напавших на свадебный микроавтобус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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