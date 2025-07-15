Российский флаг: Жители Казани заметили необычный закат
15 июля 202502:02
Жители Казани заметили необычный закат, сообщает Telegram-канал SHOT.
Вечером 14 июля он напоминал цвета российского флага.
На видеозаписи и фотографиях очевидцев видно, что облака выстроились в виде полос, напоминающих триколор - сочетание белого, синего и красного оттенков.
Ранее ученый объяснил кровавые закаты в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Российский флаг: Жители Казани заметили необычный закат
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru