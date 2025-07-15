СМИ: В Европе были ожидания о большем заявления Трампа о России
В Европе наблюдается разочарование итогами заявления президента США Дональда Трампа о России, сообщает Spiegel.
Издание пишет, что большое объявление главы государства оказалось меньше, чем многие надеялись. В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными.
Особенно сильно в Европе разочарованы возможными санкциями в отношении Москвы, которые американский лидер собирается принять, если прогресса в мирном процессе по Украине не будет. Отмечается, что прямые тарифы не слишком сильно повлияли бы на экономику РФ. В 2023 Москва экспортировала в США товаров, сумма которых не превышала 5 миллиардов долларов. В 2024 году их стало еще меньше.
Трамп заявил, что может ввести 100-процентные пошлины в отношении России, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru