СМИ: В Европе были ожидания о большем заявления Трампа о России

Издание пишет, что большое объявление главы государства оказалось меньше, чем многие надеялись. В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными.

Особенно сильно в Европе разочарованы возможными санкциями в отношении Москвы, которые американский лидер собирается принять, если прогресса в мирном процессе по Украине не будет. Отмечается, что прямые тарифы не слишком сильно повлияли бы на экономику РФ. В 2023 Москва экспортировала в США товаров, сумма которых не превышала 5 миллиардов долларов. В 2024 году их стало еще меньше.

Трамп заявил, что может ввести 100-процентные пошлины в отношении России, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

