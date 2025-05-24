Зрители назвали любимых героев из фильмов по произведениям Михаила Шолохова

Опрос был проведет к 120-летию со дня рождения писателя, сценариста и лауреата Нобелевской премии.



Помимо Петра Лопахина зрители отметили Андрея Соколова из киноленты 1959 года «Судьба человека». На третьей строчке по популярности героев - Николай Стрельцов также из «Они сражались за Родину».

Четвертое место занял Григорий Мелехов в исполнении Петра Глебова из «Тихого Дона», а замыкает пятерку лидеров героиня Аксиньи в исполнении Элины Быстрицкой также из романс-эпопеи «Тихий Дон».

Всего в опросе приняли участие 1 667 человек.

Ранее внук писателя и Нобелевского лауреата, депутат Госдумы Александр Шолохова и атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов рассказали в эфире НСН о том, как Михаил Шолохов помог выжить казачеству в самый тяжелый период своего существования.

