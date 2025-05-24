Зрители назвали любимых героев из фильмов по произведениям Михаила Шолохова
Самым любимым героем из фильмов по произведениям писателя Михаила Шолохова стал Петр Лопахин из фильма «Они сражались за Родину», следует из результатов опроса, проведенного телеканалом «Патриот».
Опрос был проведет к 120-летию со дня рождения писателя, сценариста и лауреата Нобелевской премии.
Помимо Петра Лопахина зрители отметили Андрея Соколова из киноленты 1959 года «Судьба человека». На третьей строчке по популярности героев - Николай Стрельцов также из «Они сражались за Родину».
Четвертое место занял Григорий Мелехов в исполнении Петра Глебова из «Тихого Дона», а замыкает пятерку лидеров героиня Аксиньи в исполнении Элины Быстрицкой также из романс-эпопеи «Тихий Дон».
Всего в опросе приняли участие 1 667 человек.
Ранее внук писателя и Нобелевского лауреата, депутат Госдумы Александр Шолохова и атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов рассказали в эфире НСН о том, как Михаил Шолохов помог выжить казачеству в самый тяжелый период своего существования.
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