ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ В КАДРЕ

Говоря о герое Лаврике, актер заметил, что персонажу по ходу сюжета предстоит пройти непростой путь трансформации.

«Он умеет лишь это, другого таланта ему не дал боженька. Он лицедей, артист. Умеет копировать, подстраиваться под обстоятельства, людей. Меняться под то, каким надо быть прямо сейчас. Он может быть очень разным в каждой секунде, и это здорово. В конце герой меняется, понимает, что есть в жизни ценности. Есть любовь, и ее можно найти, только если ты становишься настоящим, честным с самим собой», - рассказал он.

В ходе светской премьеры он также сообщил, что в порыве вдохновения написал музыкальные визитки для каждого персонажа «Кассы невест». Один из таких романсов в исполнении Романа Маякина даже вошел в картину. Этому музыкальному перфомансу на премьере, к слову, уделили особое внимание (на фото).

Помимо комедийной и музыкальной составляющей нашлось в картине место и для злободневных тем – от выгоды вкладов до борьбы с мошенниками. Увидеть авантюрную летнюю кинопремьеру в кинотеатре можно будет со 2 июля.

