Авантюра в кадре: Актер Алексей Воробьев раскрыл секреты фильма «Касса невест»
Алексей Воробьев в новой картине предстанет в роли авантюриста и совершит перемещение во времени, оказавшись в начале XX века.
В июле 2026 года зрителей кинотеатров ждет немало комедийных премьер. Заметное место в этом списке занимает и авантюрная комедия Руслана Бальтцера «Касса невест» с Алексеем Воробьевым, Романом Маякиным и Анной Богомоловой. Буквально летом 2025 года еще проходили съемки картины, а теперь проект уже выходит на большие экраны.
В минувший четверг в Москве в «Горький холл» состоялась закрытая премьера с участием главных звезд фильма. На событии побывал и специальный корреспондент НСН.
ОТ АВАНТЮРЫ ОТ ЭКШЕНА
По сюжету действия разворачиваются в недалеком будущем. Главный герой - молодой аферист и ловелас Лаврик, роль которого исполняет Алексей Воробьев, попадает в поле зрения триллиардера Больцмана в исполнении Егора Дружинина, и оказывается в непростой ситуации. Главному герою предлагают содействие в исправлении репутации в обмен на то, что тот согласится на путешествие во времени. Лаврику предстоит отправиться в 1913 год и выкрасть из Московской кассы невест ценный артефакт – кубок Гименея. Однако на пути героя встает принципиальная девушка Варя, которая сразу видит в Лаврике афериста.
Стоит отметить, что в начале ХХ столетия в Москве действительно существовала касса взаимопомощи невест. Ее инициаторами выступили почетные граждане города, состоятельные купцы и их семьи. Родственники невесты и благотворители делали регулярные взносы, что позволяло обеспечить менее состоятельных девушек на выданье достойным приданым. За историческую достоверность на съемочной площадке выступали отдельные консультанты.
Также в съемках были задействованы и каскадеры, поскольку приключенческий жанр буквально обязывает к трюкам. К слову, на создание раскадровки для каждой экшен-сцены у творческой команды ушло около месяца.
Как рассказал журналистам исполнитель одной из главных ролей Алексей Воробьев, в работе над этой картиной он смог осуществить одну давнюю мечту.
«Мои трюки вы увидите только в начале фильма. Жене я не говорил, что буду прыгать сальто назад. Будет постановочная драка, в которой несколько трюков. Один из них невероятно сложный, я его мечтал сделать очень давно, просто не было подходящего фильма», - цитирует его спецкор НСН.
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ В КАДРЕ
Говоря о герое Лаврике, актер заметил, что персонажу по ходу сюжета предстоит пройти непростой путь трансформации.
«Он умеет лишь это, другого таланта ему не дал боженька. Он лицедей, артист. Умеет копировать, подстраиваться под обстоятельства, людей. Меняться под то, каким надо быть прямо сейчас. Он может быть очень разным в каждой секунде, и это здорово. В конце герой меняется, понимает, что есть в жизни ценности. Есть любовь, и ее можно найти, только если ты становишься настоящим, честным с самим собой», - рассказал он.
В ходе светской премьеры он также сообщил, что в порыве вдохновения написал музыкальные визитки для каждого персонажа «Кассы невест». Один из таких романсов в исполнении Романа Маякина даже вошел в картину. Этому музыкальному перфомансу на премьере, к слову, уделили особое внимание (на фото).
Помимо комедийной и музыкальной составляющей нашлось в картине место и для злободневных тем – от выгоды вкладов до борьбы с мошенниками. Увидеть авантюрную летнюю кинопремьеру в кинотеатре можно будет со 2 июля.
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