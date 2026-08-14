В Ленобласти после атаки БПЛА произошло возгорание в порту Усть-Луга
14 августа 202606:36
Юлия Савченко
Повреждение зафиксировано в районе порта Усть-Луга на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
Ранее в регионе объявили опасность БПЛА.
Как отметил губернатор, над областью сбили 37 дронов, пишет 360.ru. Позднее их число увеличилось до 51.
«В результате повреждения зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга», - написал Дрозденко на платформе «Макс».
Специалисты занимаются тушением огня.
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