В Ленобласти после атаки БПЛА произошло возгорание в порту Усть-Луга

Повреждение зафиксировано в районе порта Усть-Луга на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Ранее в регионе объявили опасность БПЛА.

Как отметил губернатор, над областью сбили 37 дронов, пишет 360.ru. Позднее их число увеличилось до 51.

«В результате повреждения зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга», - написал Дрозденко на платформе «Макс».

Специалисты занимаются тушением огня.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиЛенинградская Область

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