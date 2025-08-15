Фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна выйдет в 2027 году

Экранизация романа Льва Толстого «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна выйдет на экраны в 2027 году. Об этом рассказали в кинопрокатной компании «Атмосфера кино».

«Кинокомпания братьев Андреасян начала работу над масштабной киноадаптацией великого произведения, знакомого каждому по школьной программе», - отмечается в сообщении.

Лента выйдет в прокат 18 февраля 2027 года. Над сценарием фильма работает Алексей Гравицкий, ранее участвовавший в создании картин «Онегин», «Великая», «Янычар». «Атмосфера кино» выступит дистрибьютором проекта.

Ранее стало известно, что продюсерский центр Киностудии Горького и кинокомпания братьев Андреасян выпустят современную версию фильма «Приключения желтого чемоданчика».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
