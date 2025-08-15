Фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна выйдет в 2027 году
Экранизация романа Льва Толстого «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна выйдет на экраны в 2027 году. Об этом рассказали в кинопрокатной компании «Атмосфера кино».
«Кинокомпания братьев Андреасян начала работу над масштабной киноадаптацией великого произведения, знакомого каждому по школьной программе», - отмечается в сообщении.
Лента выйдет в прокат 18 февраля 2027 года. Над сценарием фильма работает Алексей Гравицкий, ранее участвовавший в создании картин «Онегин», «Великая», «Янычар». «Атмосфера кино» выступит дистрибьютором проекта.
Ранее стало известно, что продюсерский центр Киностудии Горького и кинокомпания братьев Андреасян выпустят современную версию фильма «Приключения желтого чемоданчика».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна выйдет в 2027 году
- В Брисбене высадят 2032 дерева в честь Олимпиады
- Последние дни лета? Москвичей ждут два теплых дня перед прохладой с дождями
- В Севастополе один человек погиб при падении строительного крана
- Оверчук анонсировал визит Пашиняна в Россию
- В Курске при ночной атаке ВСУ пострадали 12 человек
- После «Аутсорса»: Онлайн-кинотеатры уличили в отсутствии ярких новинок
- Умерла мать главы Amazon Безоса
- Кинокритики сочли бесполезным прокат 20-летней картины «Зомби по имени Шон»
- Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью «СССР»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru