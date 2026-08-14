Акваторию порта Новороссийска закроют из-за учений со стрельбами

Это связано с учениями со стрельбами. «С 11:00 по 13:00 мск и с 21:00 по 23:00 мск 14 августа спланировано проведение учений», — следует из сообщения. В ходе маневров подразделения военно-морской базы будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Для этого будут выполняться стрельбы из артиллерийских установок.

При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств. Запрет распространяется на суда, не подлежащие государственной регистрации, на прогулочные катера и спортивные парусные яхты, на надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом.

В ночь на 12 августа произошла серия массированных ударов украинских дронов по нескольким городам и населенным пунктам Краснодарского края. Количество погибших после атаки ВСУ выросло до трех человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

