Акваторию порта Новороссийска закроют из-за учений со стрельбами
Акватория морского порта Новороссийск 14 августа будет закрыта, сообщил в «Макс» муниципальный центр управления города.
Это связано с учениями со стрельбами. «С 11:00 по 13:00 мск и с 21:00 по 23:00 мск 14 августа спланировано проведение учений», — следует из сообщения. В ходе маневров подразделения военно-морской базы будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Для этого будут выполняться стрельбы из артиллерийских установок.
При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств. Запрет распространяется на суда, не подлежащие государственной регистрации, на прогулочные катера и спортивные парусные яхты, на надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом.
В ночь на 12 августа произошла серия массированных ударов украинских дронов по нескольким городам и населенным пунктам Краснодарского края. Количество погибших после атаки ВСУ выросло до трех человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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