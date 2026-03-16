От Салтана до лягушки: Почему фильмы-сказки собирают миллиарды в России

Сборы фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане», представленного в прокате с 12 февраля, превысили 2 миллиарда рублей. В 2026 году это уже вторая картина режиссера с миллиардными сборами. Проект «Простоквашино», вышедший в прокате с 1 января, освоил кассу в 2,4 миллиарда рублей. По словам Баженова, сказки собирают деньги в российском прокате на фоне отсутствия альтернативы.

«Средняя цена билета выросла, поэтому и сборы поднялись. Дело не в том, что у зрителя вкуса нет. Дело в том, что когда человек идет с семьей в кино, скорее всего, на выбор есть две-три сказки. Эти фильмы и собирают огромные деньги. Альтернатив нет и не предвидится. Если не из чего выбирать, идут на то, что есть. Все зависит от того, какой фильм кажется лучшим по постеру, есть ли в нем громкие имена», - отметил он.

Как подчеркнул собеседник НСН, времена, когда выход нового фильма был для большинства россиян масштабным событием, остались в прошлом.

«Сейчас нет такого, что выход фильма – мегасобытие, которого ждет вся страна. Так было в нашем кинематографе в 2007-2008 годах. Во времена "Дозоров", "Обитаемого Острова", когда выходила новая картина, все говорили, что пойдут ее смотреть. Сейчас снимается определенный пул сказок, и они в любом случае соберут свою кассу, потому что альтернатив нет. Бороться за зрителя не надо. Во времена «Дозоров», «Обитаемого Острова» пытались завлечь рекламой. Сегодня, на мой взгляд, и в рекламу вкладывать уже не надо. В постер красивый можно вложиться и все будет хорошо», - допустил Баженов.