Кинокритик усомнился в выборе актрисы Моряк на роль Курагиной
Кинокритик Александр Шпагин заявил «Газете.Ru», что сомневается в удачности выбора Елизаветы Моряк на роль Элен Курагиной в новой экранизации «Войны и мира».
По его словам, актриса внешне не соответствует образу героини из романа Льва Толстого, где Курагина описана иначе — более зрелой и с иными чертами. При этом он отметил, что в кино нередко отходят от оригинала при кастинге, поэтому подобные решения не являются редкостью.
Шпагин допустил, что Моряк может справиться с ролью за счет «отрицательной харизмы», однако выразил сомнение, что результат окажется убедительным. Он также напомнил, что в разных экранизациях персонажи Толстого уже интерпретировались по-разному.
Кроме того, критик скептически оценил перспективы самого проекта режиссера Сарика Андреасяна. По его мнению, постановщик лучше работает с современным материалом, тогда как в классике делает упор на визуальную составляющую в ущерб содержанию. В качестве примера он привел предыдущие работы режиссера, отметив, что подобный подход может негативно сказаться на новой экранизации, передает «Радиоточка НСН».
