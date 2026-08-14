СМИ: Япония может ввести новые санкции в отношении России

Япония намерена обсудить усиление санкций против России после поездки российского лидера Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает телеканал NHK.

Главе МИД Японии разъяснили, что Курилы являются частью России

Накануне президент России посетил Сахалинскую область, встретился с главой региона Валерием Лимаренко и осмотрел на Итурупе ряд социальных объектов, пишет 360.ru.

По данным NHK, японское правительство хочет рассмотреть некие меры в ответ на эту поездку. Обсуждается в том числе усиление санкций в отношении России, которые Токио вводит «во взаимодействии с международным сообществом».

Ранее в МИД Японии выразили протест из-за визита российского президента на Курильские острова. В ведомство вызвали посла РФ Николая Ноздрева, который разъяснил, что Курилы являются неотъемлемой частью России, и поездки главы государства по стране не могут быть предметом для обсуждения с зарубежными государствами.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Владимир ПутинСанкции Против РоссииЯпония

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