СМИ: Япония может ввести новые санкции в отношении России

Накануне президент России посетил Сахалинскую область, встретился с главой региона Валерием Лимаренко и осмотрел на Итурупе ряд социальных объектов, пишет 360.ru.

По данным NHK, японское правительство хочет рассмотреть некие меры в ответ на эту поездку. Обсуждается в том числе усиление санкций в отношении России, которые Токио вводит «во взаимодействии с международным сообществом».

Ранее в МИД Японии выразили протест из-за визита российского президента на Курильские острова. В ведомство вызвали посла РФ Николая Ноздрева, который разъяснил, что Курилы являются неотъемлемой частью России, и поездки главы государства по стране не могут быть предметом для обсуждения с зарубежными государствами.

