Аналитик: Восстановление складов и инфраструктуры Wildberries может обойтись в 279 млрд рублей

По его словам, если понадобится полный демонтаж и рекультивация территории, то потребуется до 169–279 млрд. Потери самих продавцов оценивается в 445–508 млрд рублей. Таким образом, как считает эксперт, общая оценка ущерба маркетплейса и селлеров может составлять 600–800 млрд рублей.

Глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева оценила убытки только селлеров в 600–700 млрд рублей с учетом упущенной выгоды (при себестоимости самого сгоревшего товара 200–300 млрд рублей). По ее данным, у многих продавцов сгорело до 95% товара.

Компания утверждает, что инвентаризация на пострадавших складах еще продолжается.

Ранее стало известно, что маркетплейс потерял треть складских мощностей. По словам экспертов, на попавших под удары складах сгорело товаров на 480 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

