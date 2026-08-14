Ямпольская: Экзамен по русскому для иностранцев не станет лазейкой для нелегалов

По ее словам, испытание сдается иностранцами исключительно в целях поступления на обучение по образовательным программам высшего образования в отечественные образовательные и научные организации. При этом обучение осуществляется в рамках квотированных мест.

Зачисление происходит после успешной сдачи всех испытаний. Отмечается, что в вузы зачисляются иностранцы, которые хотят принести пользу России, разделяют ее культуру и уважают ее ценности.

Введение единого экзамена по русскому языку для иностранных студентов может отдалить Россию от увеличения числа абитуриентов из-за рубежа, заявил в беседе с НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

