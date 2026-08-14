В двух регионах России средняя пенсия госслужащих превысила 60 тысяч рублей

Средняя пенсия федеральных государственных гражданских служащих в двух российских регионах стала выше 60 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения Социального фонда.

По данным ведомства, в Чукотском автономном округе средняя пенсия госслужащих достигла 67 435 рублей, в Магаданской области - 60 373 рублей.

В июле в России средняя пенсия госслужащих составила 39 536 рублей, при этом в аналогичный период в 2025 году она достигала 36 281 рублей. За год размер выплаты увеличился на 3 255 рублей.

Ранее стало известно что в РФ средняя пенсия по старости выросла на 2 тысячи рублей за год и составляет 27,2 тысячи, пишет 360.ru.

