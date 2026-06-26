В усадьбе с призраком: Режиссер «Зовите Витю!» о съемках паранормальной комедии
В стремлении минимизировать применение компьютерной графики некоторые сцены сериала «Зовите Витю!» приходилось снимать дважды, поскольку не все персонажи могли видеть призраков, заявил НСН режиссер Денис Тяпичев.
На съемках проекта «Зовите Витю!» не было места мистике, хотя одной из локаций была усадьба купцов Аигиных, где по слухам живут привидения, рассказал в беседе с НСН режиссер комедийного сериала Денис Тяпичев. Сериал стал для него дебютной работой.
В центре сюжета комедии история молодого экстрасенса-шарлатана Вити (Илья Соболев). Дар героя в том, что он умело разводит отчаявшихся людей на деньги. Вскоре на него выходит блогерша Саша (Александра Бортич), которая мечтает снять разгромное разоблачение. Однако «экстрасенс» внезапно начинает видеть духов по-настоящему, что предоставляет Саше шанс снять ролик-сенсацию. Как отметил Тяпичев, ему самому тема экстрасенсов интересна с позиции психологии.
«Я далек от мистицизма. Тем не менее, мною были отсмотрены 20 сезонов популярного шоу — тема мне интересна скорее с точки зрения психологии. Мне как режиссеру погружаться особо не приходилось, зато это пришлось делать авторской группе при работе над сценарием. Однако, учитывая комедийный жанр проекта, и тот факт, что наш герой изначально шарлатан, какие-то точные знания этой сферы не требовались. С такими вводными уже подразумевается довольно большой допуск для творчества», - отметил он.
Как рассказал режиссер, на съемках тоже не было места мистике.
«Мистического не было совсем. Но была у нас одна локация в Московской области, усадьба купцов Аигиных — она же Талицы, вокруг которой ходили легенды. Это исторический архитектурный комплекс XIX века, нам разрешили там снимать, и в сериале вы можете увидеть ее как дом родителей Саши. Владелица говорила нам, что там действительно живет призрак, с которым неоднократно сталкивался персонал усадьбы. Но по итогу ни одна камера призрака не запечатлела. Может, он на каких-то других съемках был, может — без настроения. Даже жаль как-то», - поделился Тяпичев.
По его словам, из-за стремления минимизировать использование графики многие сцены приходилось снимать дважды.
«Стремление минимизировать CGI очень осложняло процесс. Забавно, что в этом не было особой необходимости: студия и платформа не ставила нам таких рамок. Мы сами сели, подумали, что с графикой сейчас все могут сделать, а ты без CGI попробуй — вот мы и решили рискнуть. Палок себе в колеса навтыкали и рады — зато не как у всех! Все сцены, в которых были главный герой, призраки и те, кто призраков не видит, мы снимали по два раза», - рассказал собеседник НСН.
Первую серию сериала, который ранее признали самым ожидаемым проектом на фестивале контента стриминговых сервисов ORIGINAL+, представят в онлайн-кинотеатре «КИОН» 1 июля, передает «Радиоточка НСН».
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