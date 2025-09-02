С киносмотров на экраны: Какие сериалы и фильмы представили на летних фестивалях
За летние месяцы на кинофестивалях представили множество ярких проектов, включая сериал «Хирург», который стал зрительским хитом сразу после выхода на малые экраны.
Помимо затишья в кинотеатрах лето в России также является сезоном ярких фестивальных премьер. В течение трех месяцев в разных уголках страны проходит множество событий с представлением фильмов и сериалов, которые зрители будут смотреть до конца года.
К началу сентября некоторые из этих проектов уже хорошо знакомы широкой аудитории, другие же пока ждут своего часа, но несомненно заслуживают особого внимания.
ПИЛОТНЫЙ СТАРТ
С 19 по 22 июня в Иванове проходил VII фестиваль сериалов «Пилот». В 2025 году конкурс игровых проектов включал 17 новых шоу от разных онлайн-кинотеатров.
В итоге «Лучшим пилотом сериала» по мнению жюри фестиваля стала драма «Дыши» от Okko с Мариной Александровой в главной роли. Команда сценаристов проекта также получила приз «Пилота» за лучший сценарий. Режиссером сериала выступила Анна Кузнецова, в 2023 году взявшая гран-при кинофестивале «Маяк» с фильмом «Каникулы».
В центре сюжета проекта история акушерки, которая работает со статусными пациентками. После смерти мужа героиня одна воспитывает троих детей, и в итоге теряет над собой контроль из-за навалившихся личных проблем, что приводит к трагедии во время родов важной клиентки. После такой ситуации акушерка может потерять все, включая свободу. Премьера сериала состоялась на стриминге 15 августа.
«Самым ожидаемым сериалом» по итогу фестиваля «Пилот» стал проект «Хирург», также доступный для просмотра с августа. Повышенный зрительский интерес к шоу подтверждают и актуальные данные индекса «Кинопоиск Pro». На данный момент сериал занимает в нем четвертую строчку, уступая «Уэнсдей» Тима Бертона, «Папиным дочкам», а также американо-австралийскому комедийному анимационному сериалу «Удивительный цифровой цирк». Среди же только российских сериалов «Хирург» уверенно входит в тройку лидеров индекса.
Режиссером проекта выступил Илья Ермолов («13 клиническая. Начало»), производство осуществила компания Team Films при поддержке онлайн-кинотеатров «Иви» и «Start» и телеканала «НТВ».
Сюжет шоу выстроен вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Лишь некоторые герои триллера втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии по своей воле, у каждого из них свои устремления, но все они – заложники обстоятельств. Среди актеров в сериале можно увидеть Сергея Гилева, Марину Ворожищеву, Анну Завтур, Евгения Санникова и других.
Если жюри фестиваля «Пилот» отдало предпочтение драме «Дыши», то зрители назвали «Лучшим пилотом сериала» комедию о школьном учителе математики «Олдскул». Мария Аронова, воплотившая в проекте главную роль, также получила награду, как лучшая актриса фестиваля «Пилот».
По сюжету героиня неожиданно для себя начинает работать в современной элитной школе, что также является для нее шансом наладить отношения с единственной внучкой, которую она не видела несколько лет. Компанию Ароновой на малом экране составят Ефим Шифрин, Роман Маякин и многие другие. Режиссерами сериала выступили Александр Жигалкин («Папины дочки», «Воронины») и Евгений Шелякин («Тетя Марта», «Красный 5»). С 1 сентября сериал доступен в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START, позднее шоу также будет показано в эфире телеканала ТНТ.
Среди других победителей фестиваля проекты, дата выхода которых пока неизвестна. Лучшим актером признали Сергея Марина за работу в сериале «Дорогой Вилли», созданным при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), телеканала РЕН ТВ, а также онлайн-кинотеатрами KION и PREMIER. Лучшим режиссером сериала стал Владислав Иконников за шоу «Нормальный», награду за лучший актерский ансамбль получила команда комедии «Планетяне».
АВТОРСКИЕ ЖАНРЫ
С 8 по 14 августа в Выборге прошел кинофестиваль «Окно в Европу». Обладателем Гран-при игрового конкурса стала дебютная полнометражная картина Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета», спродюсированная кинокомпанией Алексея Учителя «РОК».
Среди прочего в рамках фестиваля показали и фильм режиссеров Ильи Хотиненко и Владимира Карабанова «Чучело», который является современной киноадаптацией повести Владимира Железнякова. Главную роль в картине исполнила актриса Мария Симонова, взрослых персонажей воплотили Кирилл Кяро и Кристина Асмус. Первая экранизация этого произведения Ролана Быкова вышла в 1984 году и быстро стала зрительским хитом. Стоит отметить, что главную роль в фильме исполнила юная Кристина Орбакайте.
Фильмом открытия фестиваля стала криминальная комедия Стаса Иванова «Геля», картина также получила специальный приз жюри «За энергию на экране». Несмотря на то, что критики позитивно приняли проект, поддержав создание в России жанрового кино, в прокате фильм пока не освоил существенной кассы. За неделю пребывания на большом экране он записал на свой счет лишь 18,3 миллиона рублей.
Как рассказывал НСН кинокритик Егор Москвитин, посетивший фестиваль, «Геля» была далеко не единственной жанровой картиной.
«"Большая земля" в каком-то смысле мелодрама с элементами эротического триллера, прекрасное кино для женщин и тех, кто хочет их понимать. Картины "35-я страницы" и "Встречные" - так называемый "броманс" и "бадди-муви", истории о двух людях, которые становятся друзьями в путешествии. Есть картина "Жемчуг" - болливудская сказка и мюзикл. События происходят то в Индии, то в Ханты-Мансийске. Это добрейшее семейное кино. Средний уровень картин очень высок. Мы видим, что люди, которые сейчас снимают кино, движимы не только жаждой самовыражения любой ценой, но и жаждой коллективного переживания. Они снимают истории, которые и зрителю помогают какие-то свои проблемы решить, от каких-то травм исцелится и поверить в свои силы», - пояснял он.
ФИЛЬМЫ «КОРОЧЕ»
Буквально 24 августа в Калининграде завершился фестиваль короткометражного и дебютного кино под названием «Короче». Как отмечают организаторы, в 2025 году в рамках фестиваля показали свыше 100 картин.
Конкурс короткометражного кино насчитывал целых 26 картин. Обладателем награды за лучший фильм в конкурсе короткометражного кино стала лента «Сын» Жанны Бекмамбетовой, которая является дочерью кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Анимационная притча рассказывает историю отца, который в одиночестве воспитывает сына, прикованного к инвалидной коляске. Проект является совместной работой России и Казахстана.
В конкурсе полного метра было показано шесть картин, в том числе фильм «Сводишь с ума» с Милой Ершовой и Юрием Насоновым, который будет представлен в российских кинотеатрах уже в октябре. Впрочем, главный приз программы получила романтическая комедия «Счастлив, когда ты нет» Игоря Марченко. Главные роли в картине о любви, построенной на ненависти сыграли Александра Бортич и Гоша Токаев.
Среди прочего осенью в российских кинотеатрах представят несколько фильмов основного конкурса Каннского кинофестиваля. На большие экраны выйдет триллер Линн Рамзи «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном, драмеди «Новая волна» Ричарда Линклейтера и драма «Секретный агент» Клебера Мендонсы Фильо, передает «Радиоточка НСН».
