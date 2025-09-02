ПИЛОТНЫЙ СТАРТ

С 19 по 22 июня в Иванове проходил VII фестиваль сериалов «Пилот». В 2025 году конкурс игровых проектов включал 17 новых шоу от разных онлайн-кинотеатров.

В итоге «Лучшим пилотом сериала» по мнению жюри фестиваля стала драма «Дыши» от Okko с Мариной Александровой в главной роли. Команда сценаристов проекта также получила приз «Пилота» за лучший сценарий. Режиссером сериала выступила Анна Кузнецова, в 2023 году взявшая гран-при кинофестивале «Маяк» с фильмом «Каникулы».

В центре сюжета проекта история акушерки, которая работает со статусными пациентками. После смерти мужа героиня одна воспитывает троих детей, и в итоге теряет над собой контроль из-за навалившихся личных проблем, что приводит к трагедии во время родов важной клиентки. После такой ситуации акушерка может потерять все, включая свободу. Премьера сериала состоялась на стриминге 15 августа.

«Самым ожидаемым сериалом» по итогу фестиваля «Пилот» стал проект «Хирург», также доступный для просмотра с августа. Повышенный зрительский интерес к шоу подтверждают и актуальные данные индекса «Кинопоиск Pro». На данный момент сериал занимает в нем четвертую строчку, уступая «Уэнсдей» Тима Бертона, «Папиным дочкам», а также американо-австралийскому комедийному анимационному сериалу «Удивительный цифровой цирк». Среди же только российских сериалов «Хирург» уверенно входит в тройку лидеров индекса.

Режиссером проекта выступил Илья Ермолов («13 клиническая. Начало»), производство осуществила компания Team Films при поддержке онлайн-кинотеатров «Иви» и «Start» и телеканала «НТВ».

Сюжет шоу выстроен вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Лишь некоторые герои триллера втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии по своей воле, у каждого из них свои устремления, но все они – заложники обстоятельств. Среди актеров в сериале можно увидеть Сергея Гилева, Марину Ворожищеву, Анну Завтур, Евгения Санникова и других.