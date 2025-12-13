В селе в Чувашии грузовик врезался в трубопровод
Грузовик врезался в газовую трубу в чувашском селе Порецкое, около 100 частных домов остались без газоснабжения. Об этом сообщила прокуратура Чувашии.
По данным ведомства, грузовик с неопущенным кузовом столкнулся с газовой трубой, проходящей аркой через проезжую часть.
«В результате повреждения трубопровода без газоснабжения остались порядка 100 индивидуальных жилых домов, в большинстве из которых установлена газовая система отопления», - указано в сообщении.
За рулем авто находился 20-летний мужчина. Как отметила прокуратура, экстренные службы оперативно ликвидировали утечку газа.
Ранее в Подмосковье гражданин России готовил теракт на газопроводе, мужчину задержали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минпросвещения назвали даты новогодних каникул школьников
- СМИ: Лурье числится собственницей проданной Долиной квартиры
- «Зверополис-2» заработал в прокате более $1 млрд
- Под Воронежем работу цеха предприятия приостановили из-за БПЛА
- Умер актер из фильма «Маска» Питер Грин
- В селе в Чувашии грузовик врезался в трубопровод
- Росавиация прорабатывает оснащение самолетов интернет-терминалами
- Трамп поддержал создание свободной экономической зоны в Донбассе
- Дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России
- В Саратове два человека погибли из-за атаки БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru