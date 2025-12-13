В селе в Чувашии грузовик врезался в трубопровод

Грузовик врезался в газовую трубу в чувашском селе Порецкое, около 100 частных домов остались без газоснабжения. Об этом сообщила прокуратура Чувашии.

По данным ведомства, грузовик с неопущенным кузовом столкнулся с газовой трубой, проходящей аркой через проезжую часть.

«В результате повреждения трубопровода без газоснабжения остались порядка 100 индивидуальных жилых домов, в большинстве из которых установлена газовая система отопления», - указано в сообщении.

За рулем авто находился 20-летний мужчина. Как отметила прокуратура, экстренные службы оперативно ликвидировали утечку газа.

Ранее в Подмосковье гражданин России готовил теракт на газопроводе, мужчину задержали.

