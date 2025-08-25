Как уточнила собеседница НСН, сегодня кинотеатры часто отмечают непродуманное промо проектов, что в итоге отдаляет от кассового успеха.

«У нас классные маркетологи. Однако мне кажется, часто при создании кино маркетинг отодвигается на последний этап. Мы только начинаем создавать уровень раннего ожидания, когда есть трейлер, постер, интрига вокруг проекта, и зритель ждет. Это классный механизм, который нужно использовать, понятно, что это возможно не на всех фильмах и не всегда. Тем не менее, когда мы приезжаем на международные конференции, видим, что у всех проектов есть постер за год до премьеры. У нас классно, если он появляется за несколько месяцев, финальный постер можем увидеть буквально за 2-3 недели. Конечно, зритель не успеет сориентироваться и выбрать время для похода в кино. В общем, есть, над чем работать», - подчеркнула Зинякова.