Ранее продюсер проектов «Киберслав», «Пищеблок», «Майор Гром. Трудное детство» Влад Рубин на Слете Аниматоров допустил, что в России не хватает игровых и анимационных проектов для подростковой аудитории. По его словам, дело в отсутствие сценаристов, готовых создавать истории для юного зрителя. Однако Маловичко заметил, что каждая онлайн-платформа сегодня уделяет достаточно внимания созданию контента для подростков.



«Мне кажется, мы сейчас, если не переживаем бум подобных сериалов, то видим их в достаточном количестве. Можно вспомнить успех таких историй, как "Трудные подростки", проект выдержал 5 сезонов. Я не ощущаю дефицита сериалов для подростков, на эту нишу работают многие онлайн-платформы, их менеджеры знают, что работает в этой нише перспективно и закрывают ее. Возможно, среди подобных проектов меньше громких релизов, но знаю абсолютно точно, что у каждой платформы эта линейка закрыта», - заверил он.