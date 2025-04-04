«Яндекс» объяснил, почему россияне редко ходят в кино

По ее словам, общие данные за 2024 год и начало 2025 года показывают, что 91% покупателей купили билеты на одну картину. Это исключает предположение, что если, к примеру, в новогодние каникулы будет представлено множество крупных релизов, аудитория пойдет смотреть сразу две или три картины.

Информацию о премьерах люди чаще узнают в интернете, из трейлеров и промо-материалов в кинотеатрах. С весны 2024 года «Кинопоиск» дополнительно запустил программу поддержки кинотеатральных релизов.

«Крупные фильмы по-прежнему окупаются прежде всего через кинотеатры, и если мы хотим, чтобы в онлайн-кинотеатрах было больше российских кинопремьер, сначала нужно чтобы больше успешных премьер было в кинопрокате», - рассказала Болецкая.

Она также уточнила, что наиболее часто зрителей, редко ходящих в кинотеатры, в 2024 году привлекали такие проекты, как «Волшебник изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Холоп 2», «Майор Гром: Игра», «Огниво», «Монте-Кристо», «Министерство неджентльменских дел», «Субстанция». Среди фильмов, которые выбирали завсегдатаи кинотеатров, можно выбелить «Город тайн: Исчезнувшая», «Манкимэн», «Самая большая луна», «Постучись в мою Тверь», «Приключения Паддингтона 3», «Василий».

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что миллиардные сборы одного из фильмов позволяют зрителю через трейлеры познакомиться и с другими проектами кинопроката. По его словам, выход двух-трех блокбастеров в месяц увеличил бы кассу и другим проектам.

