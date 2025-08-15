«Без лени и скидок»: В прокате появится криминальная комедия «Геля»

Новый фильм режиссера Стаса Иванова – пример жанрового кино, сочетающего в себе роуд-муви, боевик и комедию, рассказал НСН кинокритик Егор Москвитин.

Режиссер Стас Иванов в криминальной комедии «Геля» удивляет ответственным подходом и щедрым отношением к зрителю, хотя финал картины отходит от закономерностей жанра, оставляя противоречивые чувства, сообщил в беседе с НСН кинокритик Егор Москвитин.

От криминальной комедии до Болливуда: Чем удивил кинофестиваль «Окно в Европу»

Лента, ставшая фильмом открытия 33-го кинофестиваля «Окно в Европу», удостоилась специального приза жюри «За энергию на экране». Проект расскажет историю примерного семьянина, который подрабатывает перегоном угнанных машин и однажды не проверяет содержимое багажника. В кадре можно будет увидеть Илью Малакова, Дарью Мельникову, Антона Васильева, Виктора Добронравова и многих других. В российский прокат картина выйдет с 21 августа. Москвитин назвал проект ярким примером интересного жанрового кино.

«Стас Иванов снимает все с какой-то огромной ответственностью и щедростью по отношению к зрителю. Картина поражает своим неутомимым желанием делать все круто, на высоком уровне и без всякой лени и скидок. Это история о напарниках поневоле, дальнобойщике, который соглашается перегнать ворованный автомобиль из Санкт-Петербурга в Выборг и полицейском, который должен его остановить. В итоге они оказываются в центре разных криминальных перепитий. Все это напоминает американское жанровое кино – одновременно роуд-муви, боевик, комедию и "броманс"», - рассказал он.

Пропадут ли из российских кинотеатров триллеры с боевиками

При этом собеседник НСН отметил, что финал картины лишен комедийного послевкусия.

«Почти все сцены очень смешные, необычные с точки зрения постановки. В фильме рекордное для российского кино количество мужчин, которые обладают хорошей физической формой, играют не только лицом, но и телом, что большая редкость для нас. Единственное, фильм немного забывает о главном законе жанра, что все должно закончится торжеством справедливости, легкостью, победой добра над злом. В конце на блестящей "Геле" все же остается маленькая царапина в виде тревожного финала, в котором герои устранились от борьбы со злом, выбрав себя и свои семьи, собственную маленькую жизнь, а не грандиозную общую цель. Это настолько непохоже на то, как такое кино делается, что в конце ты остаешься немного грустным, хотя по ходу много смеялся. У всех ли после просмотра появится такое впечатление, узнаем, когда фильм выйдет в прокат», - пояснил Москвитин.

Ранее сообщалось, что обладателем Гран-при игрового конкурса фестиваля «Окно в Европу» стала дебютная полнометражная картина Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета», спродюсированная кинокомпанией Алексея Учителя «РОК», напоминает «Радиоточка НСН».

