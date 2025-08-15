Лента, ставшая фильмом открытия 33-го кинофестиваля «Окно в Европу», удостоилась специального приза жюри «За энергию на экране». Проект расскажет историю примерного семьянина, который подрабатывает перегоном угнанных машин и однажды не проверяет содержимое багажника. В кадре можно будет увидеть Илью Малакова, Дарью Мельникову, Антона Васильева, Виктора Добронравова и многих других. В российский прокат картина выйдет с 21 августа. Москвитин назвал проект ярким примером интересного жанрового кино.

«Стас Иванов снимает все с какой-то огромной ответственностью и щедростью по отношению к зрителю. Картина поражает своим неутомимым желанием делать все круто, на высоком уровне и без всякой лени и скидок. Это история о напарниках поневоле, дальнобойщике, который соглашается перегнать ворованный автомобиль из Санкт-Петербурга в Выборг и полицейском, который должен его остановить. В итоге они оказываются в центре разных криминальных перепитий. Все это напоминает американское жанровое кино – одновременно роуд-муви, боевик, комедию и "броманс"», - рассказал он.